Фуат Октай прокомментировал антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции

В наших отношениях с Азербайджаном мы стремимся к реализации принципа "одна нация, два государства" во всех сферах.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции вице-президент Турции Фуат Октай.

Он также прокомментировал принятие Францией антиазербайджанской резолюции.

"Несколько недель назад я побывал в Шуше. Сейчас в этом регионе ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Это земли Азербайджана, которые 30 лет назад были оккупированы. Мы увидели там разрушенные села. Сейчас на эти земли вернулись их истинные хозяева. Однако Франция принимает резолюцию и утверждает, что якобы это армянские земли. О том, что это не так говорит и тот факт, что за период оккупации армяне лишь разрушили Карабах, ничего там не создав", - сказал Фуат Октай.