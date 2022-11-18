Премьер Израиля поприветствовал решение об открытии в стране азербайджанского посольства

Приветствую решение парламента Азербайджана от открытии посольства страны в Израиле.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом премьер-министр Израиля Яир Лапид написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Азербайджан является важным партнером Израиля и родиной одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире.

"Решение открыть посольство отражает глубину отношений между странами. Этот шаг является плодом усилий израильского правительства по созданию прочных политических мостов с мусульманским миром", - говорится в публикации.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен на обсуждение и утвержден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)".