Открытие посольства Азербайджана в Израиле послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений

Открытие посольства Азербайджана в Израиле послужит делу дальнейшего укрепления и без того весьма дружественных и взаимовыгодных отношений двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал в пятницу президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ (STMEGI) Герман Захарьяев.

"В повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса Азербайджана впервые включен вопрос об открытии посольства республики в Тель-Авиве. Израиль одним из первых, 25 декабря 1991 года, признал независимость Азербайджана, установил с ним дипотношения в 1992 году и открыл свое посольство в Баку в 1993 году", - написал он.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение и принят законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)".