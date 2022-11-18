"Карабах - не наша земля, наши дети погибли ни за что"

42-летняя Наира Маркарян, сын которой Жирайр Маркарян был убит в ходе 44-дневной войны, обрушилась с критикой на власти Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Она заявила, что останки ее единственного сына были переданы через 9 месяцев после его гибели и то только после того, как родственники погибших обнаружили останки разыскиваемых военнослужащих, хранящиеся в мешках в подвале Абовянского морга.

"Я растила сына до 18 лет, отдала его государству и армии. А что получила в ответ? Кусок кости. Я не знаю, что они мне там в морге дали. Просто сказали, мол, это твой ребенок и все.

Мой ребенок попал в очень нехорошее место, выбраться оттуда живым было невозможно. Я знаю, что мой сын погиб от рук армянского предателя. Наши дети погибли ни за что. Значит, эта земля нам была не нужна. Это была не наша территория, это была их территория. Но если это была не наша территория, на которой мы жили 22 года, то зачем нас туда везли?" - рассказала Н.Маркарян.