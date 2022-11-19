Открытие посольства придаст новую динамику отношениям Азербайджана и Израиля

Отношения Азербайджана и Израиля сегодня не начинаются с нуля. Открытие посольства только придаст им динамики.

Об этом сказала в беседе с Day.Az директор Азербайджанского культурного центра при международной ассоциации Израиль-Азербайджан АзИз Егяна Сальман, комментируя принятие Милли Меджлисом законопроекта об открытии посольства АР в Государстве Израиль.

"Я бы хотела поздравить оба наших братских народа с принятием Милли Меджлисом законопроекта об открытии посольства в Израиле. Мы, представители азербайджанской общины Израиля, выходцы из Азербайджана давно ждали этого события и верили, что этот день настанет. Теперь отпадет один из часто задававшихся вопросов - почему Азербайджанская Республика не открывает посольство в Государстве Израиль? Трудно было ответить на него однозначно и так, чтобы ответ удовлетворял всех. Однако мы никогда не связывали отношения наших стран с открытием посольства, мы знали, что эти отношения и без посольства находятся на очень высоком уровне. И здесь очень уместно было бы напомнить слова Президента Азербайджана о том, что азербайджано-израильские отношения напоминают айсберг - девять десятых этих отношений находятся под водой, то есть не видны глазу", - сказала Сальман.

Наша собеседница подчеркнула, что открытием посольства отношения наших стран не начинаются с нуля, а будут продолжать развиваться, но еще большими темпами. Связи будут продолжать укрепляться во всех областях - это индустрия, высокие технологии, военная промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, образование и многое другое, сказала Егяна Сальман, еще раз подчеркнув, что в данном случае учреждение посольства является не началом дипломатических отношений, как это обычно бывает, а лишь новым этапом в отношениях наших стран.

"Несмотря на это, все же можно сказать, что принятие азербайджанским парламентом данного законопроекта знаменует собой начало новой эры во взаимоотношениях Азербайджанской Республикой и Государством Израиль. И с этим событием я хочу поздравить всех нас - и азербайджанский, и еврейский народы", - сказала директор Азербайджанского культурного центра.

Лейла Таривердиева