https://news.day.az/politics/1512546.html МВД Азербайджана и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании
МВД Азербайджана и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании
Между министерствами внутренних дел Азербайджана и ОАЭ подписан меморандум о взаимопонимании.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел двух стран о взаимном признании водительских прав и их замене был подписан в ходе визита в ОАЭ замминистра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Оруджа Залова 15-17 ноября.
Документ вступит в силу после завершения соответствующих процедур, проводимых в соответствии с национальным законодательством обеих стран.
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