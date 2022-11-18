Армяне обстреляли Кяльбаджар и Физули
18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Кроме того, в 17:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йухары Вейсялли Физулинского района.
Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
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