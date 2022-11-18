Подписан меморандум между Национальным агентством Азербайджана по разминированию и корпорацией из США

Между Национальным агентством Азербайджана по разминированию и американской Международной аэрокосмической инженерной корпорацией (IAEK) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области очистки от мин и неразорвавшихся снарядов.

Об этом Day.Az в пятницу сообщили в агентстве.

Было отмечено, что меморандум о взаимопонимании подписан в рамках международного мероприятия на тему "Борьба с минной угрозой: Вызовы и возможности".