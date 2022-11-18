Когда состоится заседание совместной межправкомиссии Азербайджана и Грузии?

Заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Грузии состоится в следующем месяце.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в ходе мероприятия, посвященного празднованию тридцатилетия дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

"Деятельность совместной межправительственной комиссии является свидетельством плодотворного экономического сотрудничества между нашими странами", - сказал Патарадзе.

По его словам, совместные проекты между двумя странами играют ключевую роль в экономическом развитии региона.

Посол выразил уверенность в дальнейшем успехе и развитии экономического сотрудничества двух стран.