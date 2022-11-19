В Азербайджанской армии проводятся занятия по общественно-политической подготовке

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, продолжаются мероприятия по просвещению военнослужащих.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

В рамках деятельности в этом направлении с военнослужащими Азербайджанской армии проводятся занятия по общественно-политической подготовке.

На занятиях до сведения личного состава доводятся высказывания Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об Азербайджанской армии, произнесенные в ходе выступлений, обстоятельно рассказывается об исторической значимости дипломатической деятельности Президента Азербайджанской Республики.

В ходе бесед с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях, повествуется об истории этих территорий, образцах героизма, продемонстрированных военнослужащими в ходе боевых действий за освобождение этих земель от оккупации во время Отечественной войны.

В часы воспитательной работы, политического просвещения и на досуге с военнослужащими ведутся просветительские беседы, проводится обстоятельный обмен мнениями, даются ответы на интересующие военнослужащих вопросы и надлежащие рекомендации касательно службы.