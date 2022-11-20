В погоне за симпатией армян Франция потеряла Азербайджан

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о Победе Азербайджана в 44-дневной Второй Карабахской войне и об успехах страны на геополитической арене.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Какие политические императивы направляли обострившееся стремление Франции возглавить глобальную атаку против Азербайджана? В рамках нынешней конъюнктуры на Южном Кавказе, Париж рассматривает линию на усиление переговорной позиции Армении как необходимую для её выведения из орбиты России и, как следствие, её более широкой конфронтации с Турцией. Именно эта целеустремленность сделала Францию ​​чрезмерно звериной даже по парижским меркам, руководствующейся проармянским фаворитизмом, в частности, после Второй карабахской войны, во многом сформировавшей нынешние геополитические реалии.

В попытке понять, к чему в настоящее время ведет президент Эммануэль Макрон, можно привести множество других соображений.

Сколько бы французское правительство ни утверждало, что яростно антиазербайджанская рекомендательная резолюция Сената от 15 ноября, перешедшая все границы приличия, не является его официальной линией, оно не может также скрыть своего восторга, показывая тем самым свое соучастие и заинтересованность. Интервью Макрона телеканалу France2 от 12 октября, в основном, соответствовало логике Сената и во многих отношениях казалось кодом того же сценария, хотя и изобиловавшего его хитрыми тезисами, адресованными Баку.

То, что было принято верхней палатой французского законодательного собрания, представляет собой крайнюю армянофильскую позицию, по сравнению с которой собственная официальная переговорная позиция Еревана выглядит более прогрессивной. Это тот самый Сенат, который еще в ноябре 2020 года признал так называемую "нкр". На этот раз резолюция требует, чтобы статус "нкр" рассматривался в качестве основы для будущих азербайджано-армянских переговоров, открытие гуманитарного офиса на территории Карабаха, временно подконтрольная российскому миротворческому контингенту, требуется вывод азербайджанских ВС с территории Армении и Лачинского коридора, санкции против экспорта азербайджанских углеводородов и многие другие шаги, пропитанные лживым произволом.

Резолюция 2020 года не дала никакого практического результата, кроме значительного ухудшения отношений между Баку и Парижем. Нынешняя резолюция, по всей вероятности, ни к чему кардинально другому не приведет, если не считать азербайджанской взаимности, которая, как следует из заявления Милли Меджлиса (парламента Азербайджана), обещает быть крепкой по принципу "око за око". Вопрос заключается в том, как это падение в отношениях с Баку послужит интересам Франции на Южном Кавказе. Хотя понятно, что Франция была предрасположена к Еревану после капитуляции 2020 года и выражала свою поддержку более настойчиво. Остается неопределенным вопрос о том, как нынешняя безоговорочно проармянская позиция Парижа поможет его желанию быть посредником в мирных переговорах.

Высвобождение Еревана из-под господства России может показаться долгосрочным планом игры, но в краткосрочной перспективе Франция может потерять самую влиятельную страну региона - Азербайджан. Макрон может подумать, что махинации его администрации сродни усердному раскатыванию поля, чтобы проверить пределы своего активного участия в мирном процессе Баку-Ереван, где он твердо становится на сторону последнего. Он также может рассматривать резолюцию Сената как бездействующее оружие, которое он может использовать в лучшем случае только путем обмена компромиссами с Баку, причем такая вероятность основана скорее на пустых размышлениях, чем на какой-либо реальной вероятности.

Британский журналист Нил Уотсон высказал более целостную точку зрения: "Этот шаг в конечном счете контрпродуктивен. Поскольку Россия не может играть сколько-нибудь серьезной роли в мирных переговорах, ЕС воспользовался брешью и добился определенной тяги. Франция является выдающимся членом ЕС, и эта проармянская, явно антиазербайджанская точка зрения может сорвать эти дискуссии. Кроме того, любые санкции против экспорта азербайджанской нефти и газа в конечном итоге будут на руку России, которая хочет удерживать обширные территории Юго-Восточной Европы для выкупа до бесконечности".

Это тревожное несоответствие между сегодняшними достижениями и долгосрочными последствиями должно будоражить умы французских политиков. А как же Армения? Пашинян находится в состоянии благодарности, как и многие в Армении, лежащие в задумчивости, узнав, что антиазербайджанские императивы качаются на ветру с заметно возросшей силой в Париже.

Стремясь вновь заявить о себе на Южном Кавказе, Франция встала на путь усиления своей поддержки Армении в беспрецедентных масштабах. Одна из проблем заключается в том, что существуют пределы напористости Парижа, который в конечном итоге неизбежно остановится, как это было в случае 10 ноября 2020 года, когда Макрон объявил о своем согласии со сделкой, которая на самом деле была капитуляцией для Армении. Еще один существенный вопрос заключается в том, что, увеличив свою роль в Армении, Макрон нанес своему народу рану, нанесенную самому себе в результате потери влияния на весь Южный Кавказ. Его методы не найдут расположения в Баку. Как и сама мадам Гильотина, последствия будут быстрыми и серьезными.