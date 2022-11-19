50% населения Армении будет жить в нищете

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армения продолжает свое погружение в бездну экономических и демографических проблем. Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян заявил, что число бедных в стране увеличится.

По словам Мкртчяна, бедность может вырасти вплоть до 50% населения. Ранее этот показатель достиг 48%, часть населения вовсе голодает.

По данным статистического комитета, в июне 2022 года по сравнению с июнем предыдущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении выросли на 17,1%, одежду и обувь - на 10,5%, жилищно-коммунальные услуги (вода, электричество, газа) - на 6,7%.

Двузначная инфляция наблюдалась в ценах на хлебобулочные изделия и крупы (19,9%), мясо (11,6%), молочные продукты и яйца (11%). Цены на овощи и фрукты выросли соответственно на 45,8% и 16,2%. Выросли также цены на алкогольные напитки и табачные изделия (8,1%), сахар (6,9%), масла и жиры (5,1%). Следует также отметить, что в 2021 году в Армении была зафиксирована самая высокая инфляция за последние десять лет - 7,7%.

Экономика Армении могла бы быть здоровой, но агрессорская политика армян привела их к разбитому корыту - блокаде и последовавшей за ней стагнации. Власть в Армении поменялась в 2018 году, но слепота предыдущих передалась новопришедшим. Буквально каждый месяц международные организации опубликовывают отчеты, в которых говорится, насколько ухудшается ситуация в стране, но официальный Ереван забился в угол со своим безрассудным упрямством и не предпринимает никаких шагов для исправления повседневной жизни в стране.

Конечно же, в таком раскладе страдают, в первую очередь, наиболее чувствительные слои населения, например, пенсионеры. Поэтому на недавнем заседании армянского правительства решили, что с 1 сентября надо увеличить размеры пенсий и пособий. Увеличат, правда, всего лишь на 7% - 1900 драмов (~8 манатов). На фоне стремительно растущей инфляции армяне, естественно, восприняли данную ничтожную сумму, как плевок, ибо ничего на эти деньги не купишь, однако премьер-министр Никол Пашинян заявил, что изменение должно было состояться в начале следующего года, но правительство делает это сейчас. Мол, делаем вам одолжение, будьте благодарны. Кроме того, некоторые армянские СМИ заметили, что премьер не знает, когда граждане получают пенсию.

Экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе, ибо армянское правительство не может правильно представить политической элите и населению информацию о целесообразности проектов, предлагаемых Азербайджаном, которые могут возродить армянскую экономику.