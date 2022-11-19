"Пашинян - ты сам агрессор, а не Азербайджан!"

Почти месяц свыше двух тысяч фур из Армении застряли на КПП "Верхний Ларс". Армянские СМИ сообщают, что препятствие искусственное и касается только автомобилей с армянскими номерами: грузовики с белорусскими, российскими, казахскими номерами беспрепятственно проезжают.

Утверждается, что грузинская сторона якобы "создает проблемы", в связи с чем "водители находятся в безвыходном положении", и отмечают, что правительство Армении абсолютно не интересуется этой проблемой и не помогает водителям решить проблемы. В результате многие из них высказались о той ситуации, которая на самом деле царит в Армении.

Как передает Day.Az, в частности, один из водителей дал интервью армянскому СМИ, где обрушился с критикой в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна.

"Виновник всего этого небритый мужик, который сидел в парламенте и крутил чётки. Он является руководителем страны, даже депутат НС говорит ему, что в Ларсе есть такая проблема, жаль парней, и он ничего не предпринимает, как так можно?", - сказал он.

Водитель напомнил, что спикер нацсобрания Ален Симонян был в Грузии, но при этом не пришел на КПП, не дал никакой надежды, что вопрос будет решен.

"Как так можно игнорировать народ? Пашинян каждый день говорит, что Азербайджан - агрессор. Нет самый большой агрессор - это ты! Ты здесь нас убиваешь. Не можешь решить ни одной проблемы - уходи. Ты говоришь об экономическом росте, но этот рост для вас, а не для кармана рабочего. Поэтому вы говорите, что тот, кто получает 75 тысяч драмов, неграмотен. Я не видел, чтобы этот рост экономики пришел в мою семью. Вместо того, чтобы двигаться вперед, я двигаюсь назад", - нервно кричал он в интервью.