Загнать джинна обратно в бутылку: эту задачу решает Азербайджан на политическом поле Армении

Автор: Фуад Ахундов, политолог

Есть такой старый, еще советский, анекдот. 1 сентября, университет, перед студентами-первокурсниками выступает старый профессор и уверенно заявляет: "Мои юные коллеги! Каждое утро говорите себе: "В мире нет ничего невозможного!" Нет невозможного!" В это время с "Камчатки" поднимается чья-то рука: "Профессор, можно вопрос? Вы говорите, что в мире нет ничего невозможного. А как вдавить пасту обратно в тюбик?"

Это, конечно, анекдот. Но сегодня Азербайджан заставляет политическую элиту Армении вообще и господина Саргсяна в частности как раз и "вдавливать в тюбик" ту "пасту" под названием "миацум", которую старательно, думая, что навсегда "выдавливали" с 1988 года, если не раньше. Или, если угодно, загнать "джинна" обратно в бутылку. Для чего наша страна знает четыре волшебных слова: "международное право", "армия", "дипломатия" и "Ильхам Алиев".

Вот, например, Никол Пашинян 5 августа 2019 года отправляется в тогда еще оккупированный Ханкенди -здесь проходят "Панармянские игры". И с патетикой в голосе вопит с трибуны: "Арцах" - это Армения, и точка!" Аплодисменты, конечно, сорвал. А вот о последствиях не подумал.

Теперь Никол Воваевич вынужденно меняет риторику. И постепенно подводит своих к мысли, что от Карабаха придется отказываться, убеждая заодно свою "паству", что Азербайджан в международных границах Армения признала еще до него, и что от Карабаха надо бы отказываться - иначе кошмар военного разгрома повторится ещё раз.

Ну что, Пашинян?

Или ещё один пример. Май 2020 года. Никол Пашинян проводит "инаугурацию" Араика Арутюняна, "президента" Нагорного Карабаха - с пьянкой на Джыдыр-дюзю в Шуше и пьяными потанцульками. Более того, объявляет, что "парламент Арцаха" будет перенесён в Шушу. И даже начинает строительство здания под этот "парламент".

А потом, после блистательной операции ВС Азербайджана по освобождению Шуши, вынужден признать потерю этого города. Более того, в январе 2021 года он же сквозь зубы давит, что до войны 90% населения города Шуша составляли азербайджанцы. А в мае того же года пришлось глотать еще одну "пилюлю": Азербайджан возродил фестиваль "Харыбюльбюль" и провёл его в Шуше. Самое время вспомнить хамскую выходку Анны Акопян, которая в декабре 2019 года отпускала издевательские шпильки в адрес Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, "приглашала" ее в оккупированную на тот момент Шушу и обещала "обеспечить мугам". Словом, под давлением Азербайджана приходится прилюдно заталкивать "пасту" обратно в тюбик.

Или еще один пример. Во время оккупации Карабаха правительство Пашиняна объявляет о громком проекте: строительстве дороги из Армении в Карабах, точнее, в Джебраильский район. Собирают деньги с зарубежной диаспоры, с помпой объявляют о проекте. И..?

Лучше всего итог всех этих телодвижений подвёл Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении к народу еще 26 октября 2020 года: "Пашинян, ты же проводил дорогу в Джебраил, что с ней произошло? Где эта дорога? А в Шуше построил здание парламента, с ним что? Все полетело к черту".

Более того, сегодня Пашиняну, "вдавив обратно в тюбик" еще одну порцию "пасты", приходится заниматься строительством дорог не в Азербайджане, а в собственной стране. Где, как оказалось, с этим та еще "напряжёнка". Скандал вокруг иранских грузовых фур доказал это со всей очевидностью. Как оказалось, стратегическая автодорога Мегри-Ереван проходит через...Губадлинский район Азербайджана. Именно на этом посту азербайджанские пограничники и таможенники стали тормозить иранских "дальнобойщиков", в Армении попытались пустить их по "обходной" дороге - через село Татев. Но это "грунтовка". И большегрузные фуры вязли в ней по самые оси.

Прошло два года - и новый позор. Азербайджан построил обещанную дорогу в объезд Лачина - и в Армении случился настоящий шок от ее качества. Разница с армянскими разбитыми грунтовками оказалась феноменальной. Армен Ашотян, депутат парламента Армении, вопит: "Азербайджан душит нас дорогами!"

А что же Пашинян?

А Пашинян продолжает выступать с заявлениями, которые в азербайджанском языке именуются "то по подкове, то по гвоздю". И окончательно запутывается в собственных словесах.

Но все равно придется "вдавливать пасту обратно" до конца. И загонять джинна обратно в бутылку. А еще делать это надо куда быстрее, чем хочется армянским лидерам.