Открытие посольства Азербайджана в Израиле — еще один шаг вперед в отношениях между двумя странами

Источник: Агентство международной информации Trend

Открытие посольства Азербайджана в Израиле - это еще один шаг вперед в отношениях между двумя странами.

Об этом сказал в субботу Trend мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец, передает Day.Az.

"Израиль и Азербайджан - это братские государства и поддерживают дружественные отношения на высоком уровне. Открытие посольства внесет еще больший вклад в отношения между двумя странами и народами. Это большой шаг вперед, который поднимет наши отношения на еще более высокий уровень. Данное решение показывает всему миру, что все страны, вне зависимости от вероисповедания народов, могут жить в дружбе, согласии и поддерживать друг друга на любом уровне", - сказал он.

Померанец подчеркнул, что между двумя странами уже существуют достаточно тесные связи и в туризме, и в экономике, и в торговле различными технологиями, нано-технологиями и т.д.

Он добавил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле даст еще больше возможностей для развития отношений во всех областях.