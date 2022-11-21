Мировые державы используют армян в качестве "подопытных кроликов"

Проживающие в Карабахе армяне сегодня находятся в наиболее сложной ситуации ввиду последних геополитических событий в регионе и мире. Вокруг Южного Кавказа идет серьезное противостояние мировых держав, которые используют армян в качестве "подопытных кроликов".

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

Наш собеседник подчеркнул, что принятие антиазербайджанской резолюции со стороны Сената Франции ослабило позиции Европы в регионе.

"ЕС должен нивелировать риски, связанные с возможной утратой своего влияния. Сегодня в самой Европе есть сепаратистские настроения, имеющие эффект мины с отложенной детонацией. Решение французского Сената как раз может стать этим детонатором. Поэтому ЕС придется хорошо постараться, чтобы исправить то, что натворила Франция. Приближается зима, потребность Европы в углеводородах существенно вырастет, что ещё больше увеличит значение Азербайджана", - отметил он.

По его словам США являются одними из главных бенефициаров в последних геополитических процессах.

"На самом деле это большой шанс для Азербайджана. Прежде всего, потому, что США рассматривают Азербайджан как союзник в урегулировании отношений с Ираном. Во-вторых, политический истеблишмент США прекрасно понимает, что без Азербайджана на Южном Кавказе трудно добиться чего-либо. В-третьих, США осведомлены о высоком мнении Израиля и Великобритании об Азербайджане и не будут его игнорировать", - резюмировал турецкий эксперт.

Абдул Керимханов