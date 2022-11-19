Новые диппредставительства еще больше укрепят наши дипломатические усилия

Новые дипломатические представительства еще больше укрепят наши дипломатические усилия.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Милли Меджлис одобрил законопроекты об открытии посольств в Албании, Израиле, Кении, постоянного представительства при офисе ООН в Найроби, представительского офиса в Палестине. Новые дипломатические представительства еще больше укрепят наши дипломатические усилия", - говорится в публикации.