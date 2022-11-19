Франция и Иран препятствуют нормализации армяно-азербайджанских отношений

Некоторые страны, препятствующие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора, намерены, исходя из собственных интересов, создать в регионе новый очаг войны. Независимая и решительная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, защищающим государственность и национальные интересы Азербайджана, беспокоят эти международные круги. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной и могущественной.

Об этом сказал Yeni TV заместитель генерального директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли в ходе обсуждения общественно-политических процессов прошедшей недели, передает Day.Az.

Он отметил, что Франция, Иран и другие заинтересованные страны, стремясь обеспечить свои интересы, препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. "Азербайджанское государство неоднократно заявляло, что Франции нет места в переговорном процессе. Так как Франция всегда демонстрировала враждебную позицию по отношению к нашей стране, оказывала всестороннюю поддержку агрессору-Армении. Последняя лицемерная резолюция, принятая Сенатом Франции, является серьезным ударом по мирному процессу", - сказал политический обозреватель.

По его словам, также и другие страны, вмешиваясь в процесс, пытаются чего-то добиться. "Иран, как и всегда, открыто выражает свою враждебность к Азербайджану, пытается помешать открытию Зангезурского коридора, созданию безопасных условий в регионе, экономическому развитию. Это неприемлемо и вызывает недовольство нашего народа. Также хотят обострить ситуацию засланные из Москвы со специальной миссией для разжигания реваншистских настроений среди армян, проживающих на территории Карабах. Этим силам следует осознать, что карабахский вопрос давно решен, и проживающие в Карабахе этнические армяне являются гражданами Азербайджана. Обеспечение их безопасности, прав и свобод также находится под гарантией Азербайджана", - сказал политический обозреватель.

Керимли отметил, что если военно-политическое руководство Армении, опираясь на иностранных покровителей, продолжит занимать неконструктивную позицию, то увидит решимость азербайджанского государства, мощь армии страны.