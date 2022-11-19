Провокация против Азербайджана на Саммите франкофонии

В ходе министерского заседания, состоявшегося 18 ноября 2022 года в рамках проходящего в тунисском Джерба саммита Международной организации франкофонии, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал полное искажений провокационное заявление о якобы позиции против Азербайджана членов организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на этапе подготовки этого саммита при непосредственной поддержке Франции в первоначальные тексты Джербской декларации, являющейся итоговым документом саммита, и проекта резолюции, посвященной кризисным ситуациям во франкоязычном регионе, были включены односторонние, предвзятые и искаженные, провокационные заявления против Азербайджана с их представлением на обсуждение государств-членов.

"Однако в результате вмешательства ряда государств-членов в ходе обсуждения проектов документов из текстов были изъяты высказывания против нашей страны, а также не было допущено включение в проекты документов каких-либо высказываний, непосредственно направленных против Азербайджана. Тем не менее в окончательном варианте документа все еще остаются элементы, не относящиеся к мандату Организации и дающие возможность для их использования инструментами политической пропаганды Армении.

В процессе согласования документов Франция предприняла дополнительное политическое давление и шаги сдерживания вне дипломатической практики в отношении стран, возражавших против односторонних, предвзятых и искаженных положений против Азербайджана. Несмотря на это давление, во время министерского заседания государств-членов Международной организации франкофонии, состоявшегося 18 ноября 2022 г., представители некоторых государств-членов вновь заявили, что возражают против соответствующих пунктов проекта резолюции и не согласны с принятием документа. Тем не менее, проигнорировав возражения, было заявлено, что проект документа был одобрен для представления на саммит. Это является нарушением процедуры принятия решений и игнорированием позиции государств-членов. В результате представители, протестующие против решения, покинули конференц-зал.

Отметим, что принятие подобных шагов, беспрецедентных на международных многосторонних площадках, и грубое нарушение процессуальных норм еще раз продемонстрировали, что Международная организация франкофонии является политическим инструментом Франции для оказания давления на другие страны, и это, несомненно, серьезно повредит ее репутации. Совершенно неприемлемы обсуждение вопросов, не относящихся к мандату этой организации, членом и наблюдателем которой не является Азербайджан, и заявленной целью которой является популяризация французского языка и культуры во всем мире, а также неправомерное использование в политически предвзятых целях данной организации, управляемой под влиянием Франции.

Считаем документы, которые будут приняты на саммите Франкофонии в результате этой подрывной деятельности Франции, политически предвзятыми и не имеющими значения.

Азербайджанская сторона выражает признательность всем государствам, продемонстрировавшим позицию, основанную на нормах и принципах международного права, в процессе обсуждения документов вышеупомянутого саммита", - говорится в заявлении МИД.