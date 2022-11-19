Даже в США признали смерть Минской группы

Автор: Ибрагим Алиев

Ситуация вокруг благополучно скончавшейся Минской группы ОБСЕ становится все интереснее и интереснее. Хотя и считается, что о покойниках либо хорошо, либо никак, "покойница" не дает забыть о себе. Точнее, о ней не дает забыть армянская сторона, так и сяк теребя память о сопредседателях, так много сделавших для затягивания конфликта с расчетом на пожизненный статус-кво. А значит, так много сделавших для Армении.

Напомним, что после окончания Второй Карабахской войны Баку дал ясно понять мировому сообществу, в том числе и самим сопредседателям, что Минская группа утратила актуальность и больше к ней возвращаться не стоит. С этим первым согласился находившийся с визитом в столице Азербайджана министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявивший что МГ ОБСЕ прекратила свое существование.

"Мы в принципе не обсуждаем Минскую группу, потому, что она прекратила свою деятельность. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно же, обсуждали. База для этих новых процессов заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении. По сути дела, после событий сентября-октября, ноября 2020 года, события на земле оставили все те наработки, которые имелись, и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов, позади. Это просто объективная реальность. Три заявления, которые лидеры России, Азербайджана и Армении подписали, сейчас всеми признаются в качестве основы для движения по окончательному закрытию всех остающихся вопросов", - сказал глава российского внешнеполитического ведомстве в середине июня этого года.

До этого, в апреле, на сайте Министерства иностранных дел Франции появилась новость о том, что Брис Рокфой, занимающий должность сопредседателя группы, посетит Баку с официальным визитом. Однако, его эта должность вовсе не была указана и он посетил нашу страну в качестве посла Франции по вопросам "Восточного партнерства" ЕС. То есть, никчемность ОБСЕ подтвердилась и французским внешнеполитическим ведомством. Рокфоя в Баку встретили, проводили и все - вопросы по ОБСЕ остались в том же гробу, в котором она была похоронена.

Теперь дополнительные гвозди в этот гроб забили и США. Филип Рикер, старший советник Госдепартамента США по Кавказу, в ходе дискуссий на тему "Оценка политики США на Кавказе", организованных комитетом по международным отношениям Сената США, заявил, что пора признать, что больше нет Минской группы ОБСЕ.

"Механизм Минской группы больше не работает, и Соединенные Штаты участвуют в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном путем прямого контакта с двумя странами... Азербайджан заявил, что не будет работать с Минской группой. Я считаю, что за счет консенсуса пора положить конец данному мандату".

То есть все три страны открыто говорят, что ни к чему хорошему эта группа на протяжении 30 лет не привела. Но несмотря на это, армянская сторона продолжает призывать сопредседателей "продолжить мирные переговоры в рамках МГ". Ереван вопит об этом на на каждом шагу. Фактически сама ОБСЕ признала, что "я бесполезна", только вот в Армении этого понимать ни в какую не хотят.

Армянам пора понять, что МГ ОБСЕ ушла в историю и больше никогда не станет актуальной для решения каких-либо вопросов. Важно понимать, что попытки "реанимировать" нефункционирующую Минскую группу могут привести Армению к полному краху. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Весь мир признает данный факт, кроме обиженного Еревана. Любые спекуляции на эту тему не только непродуктивны, но и разрушительны для возможного мира в регионе. Особенно на фоне мирного договора, который должен быть подписан до конца этого года.

Если для армян мало перечисленных нами фактов, то приведем еще парочку:

С момента окончания 44-дневной войны ни разу не было визитов всей МГ ОБСЕ в Баку. Зато было несколько встреч Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. И ни разу по итогам этих встреч не было заявлений о важности реанимации МГ ОБСЕ. Более того, мировое армянство сейчас скулит по поводу того, что уже и про "статус" для армян Карабаха никто и ничего не обсуждает. Если взглянуть внимательно на информацию ЕС о прошедшей 31 августа 2022 года встрече, то можно увидеть следующее: в ней полностью отсутствует упоминание как о Минской группе ОБСЕ, об автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, так и вообще отсутствует термин "Нагорный Карабах". Все это должно послужить холодным душем для Армении. Пора идти вперед.

Так что, сегодня, когда Азербайджан урегулировал конфликт, положил конец оккупации, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность, необходимости в Минской группе нет. Мы уже попрощались с Минской группой. Все прекрасно увидели за 30 лет, что ее единственной целью было заморозить конфликт и сохранить азербайджанские земли под вечной оккупацией.

Время показало правоту Азербайджана, руководство которого ещё задолго до Второй Карабахской Войны предупреждало и армянскую сторону, и сопредседателей о том, что если не удастся освободить оккупированные азербайджанские территории мирным путём, будут использованы другие возможные пути решения конфликта. Это и произошло в ноябре 2020 года, когда блестящая военная Победа Азербайджана положила конец оккупации, создав условия для возвращения почти 1 миллиона беженцев на свои исторические земли. Одним словом, после Второй Карабахской войны Минская группа ОБСЕ пришла в абсолютную негодность.