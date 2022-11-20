Зрелище лицемерия в Дели

Автор: Мехти Ахмедзаде

18-19 ноября 2022 г. в Нью-Дели, Индия, состоялась 3-я международная министерская конференция по противодействию финансированию терроризма. В конференции приняли участие более 450 представителей из 70 стран мира. Армению на конференции представляет делегация во главе с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

Участие Армении, которая которая осуществляла терроризм против других государств и народов региона, создавала террористические организации, оказывала им прямую финансовую поддержку и продолжает это делать до сих пор, превратила терроризм в государственную политики в конференции по "борьбе с терроризмом" является тотальным неуважением к мировому сообществу и международным законам, а также политическим лицемерием.

Чтобы хорошо понять, чем занималась эта страна-агрессор на протяжении десятилетий, стоит лишь обратиться к истории.

Армянский терроризм, зародился в конце 19 века и быстро усилился к середине 20-го. Армения совершила более 200 террористических актов на четырех разных континентах, включая Европу, Азию, Америку и даже Австралию. Армянами были созданы такие террористические организации, как "Арменакан"(1885 г.), "Гнчак" (1887 г.), "Дашнакцютюн" (1890 г.), "Армянская тайная армия освобождения" (1975 г., Бейрут) и "Армянская секретная армия освобождения Армении - АСАЛА" (1988 г.), "Армянское национально-освободительное движение" (1991 г., Франция) и другие.

Тут важно напомнить, что термин "армянский терроризм" был официально использован в ежемесячном бюллетене Государственного департамента США, издаваемом в США в августе 1982 года.

Далеко уходить не надо. Стоит лишь вспомнить Вторую Карабахскую войну, во время которой более 6000 армян, проживающих в Ливане, Сирии, Иране, России, Украине, Греции, Болгарии, Франции и США, участвовали в агрессорской войне против Азербайджана при финансировании и снабжении армянских диаспор и спецслужб. Армения также обеспечивала деятельность армянских террористических организаций на тогдашних оккупированных территориях Азербайджана, создавала незаконные террористические группы и финансировала их грязными деньгами через тайные каналы. Выступая 24 сентября 2020 года на общих прениях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на весь мир, что Армения привлекает на оккупированные территории Азербайджана и использует их против нашей страны. Кроме того, была достоверная информация о том, что АСАЛА и другие террористические организации присутствовали в Карабахе.

Тогда глава нашего государства обратил внимание на то, что Армения является страной, поддерживающей терроризм, и что Армения совершила более 30 террористических актов против Азербайджана. Баку предоставил неопровержимые факты, свидетельства и фотографии о нахождении иностранных наемников-террористов из Франции, Греции, Ливана, Сирии и других стран Ближнего Востока в составе армянских вооруженных сил во время 44-дневной войны.

Все это прекрасно знают в Нью-Дели.

Вернемся к конференции. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл конференцию и заявил, что необходимо ввести санкции против стран, поддерживающих терроризм. Ок, поддерживаем мысль. Но тогда, целесообразно и логично было бы начать как раз таки с Армении (учитывая вышесказанное) и самой Индии, ибо она продает оружие террористическому государству, державшем под оккупацией территории Азербайджана на протяжении 30 лет. Этим оружием потом снабжаются незаконные террористические военные формирования в Карабахе. Каждый раз, когда Армения нарушает режим прекращения огня и устраивает провокации против нашей страны, ответственность за это несет в том числе и индийское государство.

Уму непостижимо, что одним из самых странных, парадоксальных и безобразных событий современной геополитики следует считать то, что Индия, на протяжении всей своей истории страдавшая от терроризма и чьи невинные граждане гибли в терактах, является стратегическим партнером и даже союзником Армении. Официальный Дели, похоже, забыл, что 23 июня 1985 года 329 человек погибли в результате взрыва авиалайнера Боинг-747, следовавшего рейсом АИ182 Монреаль-Лондон-Дели (Air India). Самолет взорвался у побережья Ирландии и упал в Атлантический океан.

Также Дели кажется не помнит, что 12 марта 1993 года в результате подрыва 13 взрывных устройств в разных частях Мумбаи погибло 257 человек. Что в том же городе 11 июля 2006 г. в результате взрыва взрывных устройств, заложенных в вагонах пассажирских поездов на станциях Хар-роуд, Бандра, Джогешвари, Махим, Боривли, Матунга и Мира-роуд, погибли 209 человек, 721 человек были ранены.

В целом в терактах, совершенных различными террористическими группировками в разное время и в разных местах Индии за последние 42 года, погибло примерно 21 456 (!) человек.

Учитывая этот горький опыт, официальный Дели, следуя логике вещей, должен противодействовать любым формам терроризма, радикализма и экстремизма, особенно религиозным, этническим или расовым преследованиям, репрессиям, расизму. Но мы видим обратное.

Правящая партия Бхаратия Джаната (БХП), возглавляемая премьер-министром Нарендрой Дамодардасом Моди, уже много лет проводит в стране жесткую политику дискриминации национальных и религиозных меньшинств. Основная цель - мусульмане. Дошло до того, что мусульманам в штате Джамму и Кашмир вообще не дают гражданства. Детям, рожденным в мусульманских семьях в стране, даются мусульманские имена, но существуют неофициальные барьеры и препятствия в официальном оформлении этих имен. Они хотят превратить мусульман в "людей второго сорта" при поддержке правительства.

Индия занимает особое место среди стран, постоянно оказывающих политическую, экономическую, моральную и военную поддержку Армении, которая была вынуждена капитулировать после разгрома ее армии в 44-дневной войне. Теперь страна-капитулянт готовится закупить у Индии вооружений и военной техники на сумму 250 миллионов долларов. Причем большинство из них не оборонительное, а наступательное оружие. То есть Ереван в перспективе готовится к атаке на Азербайджан, к новым террорам. И это все на фоне того, что Баку предлагает и поддерживает мир в регионе.

Позиция Дели, конечно же, примитивна: "Если Пакистан, имеющий очень напряженные отношения с Индией, имеет братские отношения с Азербайджаном, то мы должны поддерживать Армению". Участие Армении в 3-й международной министерской конференции по противодействию финансированию терроризма является полным парадоксом, а действия Индии противоречат ее же заявлениям. Цирк, когда спонсоры терроризма проводят международное антитеррористическое мероприятие с участием террористов.