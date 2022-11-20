https://news.day.az/politics/1512799.html В Баку открылся участок для голосования на президентских выборах в Казахстане
В Баку открылся участок для голосования на президентских выборах в Казахстане
В Баку открылся участок для голосования на президентских выборах в Казахстане, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
Голосование проводится участковой избирательной комиссией № 262 в посольстве Казахстана в Азербайджане.
Предвыборная кампания стартовала в Казахстане 21 октября и продлилась до 00:00 19 ноября.
Сегодня голосование проходит на 10 101 избирательном участке по всей стране и на 68 избирательных участках за рубежом. По состоянию на 1 июля 2022 года в список избирателей включено 11 827 277 граждан Казахстана.
Шесть кандидатов, в том числе две женщины и четыре мужчины, зарегистрированы кандидатами в президенты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре