https://news.day.az/politics/1512861.html Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Израиля
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Израиля
Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Бенни Ганцем.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Израиля.
Согласно информации, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами.
Министр Израиля поблагодарил генерал-полковника Закира Гасанова за решение официального Баку открыть посольство в Тель-Авиве.
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