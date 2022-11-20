Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Израиля

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Бенни Ганцем.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Израиля.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами.

Министр Израиля поблагодарил генерал-полковника Закира Гасанова за решение официального Баку открыть посольство в Тель-Авиве.