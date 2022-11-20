https://news.day.az/politics/1512864.html Проведено шествие, посвященное освобождению Агдама - ФОТО
Проведено шествие, посвященное освобождению Агдама - ФОТО
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, в шествии приняли участие депутаты, общественные деятели, ветераны войны, представители строительных компаний, занимающихся восстановительными работами в городе Агдам.
Мероприятие, организованное специальным представительством Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района, началось с посещения Аллеи шехидов.
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