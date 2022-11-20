Аморализм Парижа и Еревана: позорная какофония на саммите организации франкофонии

Автор: Акпер Гасанов

Сказать, что это позор, значит ничего не сказать. Но, с другой стороны, никаких иных "орудий" в руках Армении и Франции уже не осталось.

Плечо давно уже обнажено и на нем всем видна выжженая лилия. Очередная демонстрация которой произошла в ходе министерского заседания, состоявшегося 18 ноября 2022 года в рамках проходящего в тунисском Джерба саммита Международной организации франкофонии.

Слово там дали министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну, и он сделал целый ряд провокационных и откровенно аморальных заявлений. Глава МИД страны, которая более четверти века держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана, стал сетовать на то, что "механизмы коллективной безопасности, основанные на соблюдении принципов Устава ООН, в частности, суверенного равенства, неприменения силы против территориальной целостности любого государства, уже не могут гарантировать безопасность одних государств от агрессивной политики некоторых других".

Вдумайтесь в чудовищный аморализм происходящего - Армения, десятилетия игнорировавшая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, вдруг вспоминает об Уставе ООН! Такое словоблудие сродни сетованию порнозвезды на падение нравов в обществе. Наша страна почти три столетия с самых разных трибун призывала РА к выводу своих оккупационных войск с территорий Азербайджана. В РА пропускали все это мимо ушей.

При этом, против нее, так нагло игнорировавшей международное право и резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, не было введено никаких санкций. Затянулась тогда и Франция, бывшая страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. И французские сенаторы тоже сидели и помалкивали, видя, как игнорируется международное право. Зато сейчас у "гальских петушков" и их подопечных прорезался голосок.

"Не будем забывать и о грубых нарушениях международного гуманитарного права, страшных зверствах, ужаснувших мир, которые были совершены азербайджанскими военными", промямлил Мирзоян, само имя которого является территориальной претензией к Турции. Снова - верх цинизма и наглости! О зверствах лепечет глава МИД страны, боевики которой совершили геноцид в Ходжалы.

Символично, что свою лживую чушь Мирзоян озвучивал ровно в день смерти, два года назад, одного из участников Ходжалинского геноцида, председателя армянского союза "добровольцев" "Еркрапа", экс-депутата парламента от Республиканской партии Армении генерала Манвела Григоряна. По собственному признанию которого, на протяжении четырех лет он удерживал в заложниках в своем доме пленного азербайджанца. Кроме того, банда Григоряна с особой жестокостью чинила расправу над мирными азербайджанцами в Нагорном Карабахе.

И такого рода военных преступников в РА много. Двое из их, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, прошли путь от карабахских сепаратистов до президентов Армении. Плюс, есть же и свидетельства огромного числа дипломатов из самых разных стран мира, которые посетили освобожденные в итоге 44-дневной войны территории Азербайджана. Они увидели Агдам, превращенный в "Кавказскую Хиросиму", иные разграбленные и изувеченные территории Азербайджана.

Ясное дело, что все это было проигнорировано главой МИД РА. Но поражает другое - тот дешевый балаган, что был устроен в итоге на нынешнем саммите Международной организации франкофонии. Как уже сообщил МИД Азербайджана, при непосредственной поддержке Франции в первоначальные тексты Джербской декларации, являющейся итоговым документом саммита, и проекта резолюции, посвященной кризисным ситуациям во франкоязычном регионе, были включены односторонние, предвзятые и искаженные, провокационные заявления против Азербайджана с их представлением на обсуждение государств-членов.

Как видим, снова Франция занимается откровенной провокацией. И снова за всем происходящим видны "уши Эмманюэля Макрона". Напомню, что на этой неделе верхняя палата парламента Франции приняла несправедливую антиазербайджанскую резолюцию. Инициировали принятие этой резолюции представители правящей партии. Согласно Конституции Франции, вопросы безопасности, обороны и внешней политики находятся в непосредственном ведении правительства, а точнее, самого президента.

Как видим, как ни крути, "уши Макрона" видны за версту. И вот - новая провокация, которая никак не могла быть организована без его вмешательства. Забавно будет понаблюдать за тем, какие слова для оправдания на сей раз будет подбирать представитель МИД Франции Брис Рокфей, который ранее заявил, что антиазербайджанская резолюция французского сената не отражает позицию правительства Франции.

Впрочем, после случившегося никакие оправдания уже не нужны и не уместны. Ведь очевидным и доказанным фактом является то, что представители некоторых государств-членов нынешнего саммита Международной организации франкофонии открыто заявили, что возражают против антиазербайджанских пунктов проекта резолюции и не согласны с принятием документа. Но их мнение было самым наглым и бесцеремонным образом проигнорировано.

Франция, что называется, продавила принятие антиазербайджанского документа, нарушив даже процедуру принятия решений на саммите, чем доказала, что Международная организация франкофонии является политическим инструментом Франции для оказания давления на другие страны. Безусловно, принятые таким путем документы не стоят бумаги, на которой написаны. Но возникает всего один вопрос - с каким лицом после всего этого Эмманюэль Макрон будет звонить Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву? Впрочем, о чем это я?! Ведь весь мир уже убедился в политической безнравственности главы французского государства, когда он предлагал Украине уступить частично свой суверенитет.