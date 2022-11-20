Слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджаном - подлая клевета

Если когда-нибудь на Азербайджан нападет иностранное государство, то Иран поддержит Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в воскресенье советник верховного лидера по вопросам внешней политики Ирана Али Акбар Велаяти.

Он отметил, что сила Ирана направлена не против его друзей, а против врагов Ирана и Азербайджана, а также против врагов других соседей.

"Азербайджанский народ - свет наших очей. В последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из предвзятости распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджанской Республикой. Это подлая клевета на Иран. Иран не собирается нападать на какую-либо страну, включая своих соседей, будь то на Кавказе или где-либо еще. И в частности, люди той же расы, языка, религии, традиций и истории, то есть народ Азербайджанской Республики, являются светом наших очей. Исламская Республика Иран и сегодня не хочет ничего, кроме благополучия народов региона, и не зарится на территорию других стран региона. Если Азербайджан подвергнется нападению со стороны какой-либо страны, то Иран поддержит Азербайджан. Мы не пытаемся нарушить границы и занять какие-либо территории. Народ Азербайджана управляет своей страной, и такие неуместные слова и обвинения беспочвенны, и пусть знают они - враги Ирана и Азербайджана, что их усилия в этом плане будут тщетны", - сказал он.