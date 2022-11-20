Азербайджан не является инициатором возникновения напряженности в отношениях с Ираном

"Мы ознакомились с заявлением советника верховного лидера Исламской Республики Иран Али Акбара Вилайяти иранским СМИ".

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Советник верховного главы Исламской Республики Иран Али Акбар Вилаяти, ранее выступив с заявлением об азербайджано-иранских связях, отметил, что Иран и Азербайджан имеют общее историческое наследие и традиции, назвал народ Азербайджанской Республики "светом очей" и отметил, что в последние дни некоторые предвзято распространяют слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджанской Республикой. Комментируя это заявление, Х. Гаджиев сказал: "Мы положительно оцениваем мнение Али Акбара Вилаяти о том, что наши народы имеют общую историю, религиозное, культурное наследие и традиции, а также его мнения об азербайджано-иранских связях в целом.

С сожалением отмечаем, что в последнее время ряд заявлений некоторых официальных лиц, членов парламента и представителей силовых структур Исламской Республики Иран вызвал рост напряженности между двумя странами. Азербайджанская Республика не является инициатором возникновения этой напряженности. В частности, хотелось бы отметить, что проведение иранскими вооруженными силами двух военных учений вблизи границ Азербайджана не послужило укреплению доверия между нашими странами, а, наоборот, оказало негативное влияние на него. Азербайджанская Республика во все времена была заинтересована в развитии отношений с Исламской Республикой Иран на основе взаимного уважения и доверия, и сегодня это так".