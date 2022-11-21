В Баку проходят «Дни НАТО»

В рамках программы сотрудничества Министерства обороны и НАТО по индивидуальному партнерству на 2022 год в Баку стартовали "Дни НАТО".

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.

Сообщается, что в рамках "Дней НАТО" запланирован ряд встреч делегации НАТО во главе с заместителем начальника Генерального штаба союзных сил в Европе контр-адмиралом Гюнштейном Брусдалом.

В рамках "Дней НАТО", которые будут проходить до 25 ноября, будут представлены брифинги на различные темы.