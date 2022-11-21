Баку заставил Тегеран пойти на попятную: Иран почувствовал силу Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

специально для Day.Az

"Каждый азербайджанец - иранец, и каждый иранец - азербайджанец. Даже если этот азербайджанец и иранец находятся за пределами Ирана и имеют разные паспорта..."

Это заявление Али Акбар Велаяти, старший советник верховного лидера Исламской Республики по международным делам и бывший министр иностранных дел Ирана, сделал в статье для подконтрольного КСИР информационного агентства "Тасним", в которой неоднократно и особо подчеркнул, что гордится своим азербайджанским происхождением.

По словам дважды претендента на пост президента Ирана Вилаяти, Исламская Республика всегда внимательно и заботливо относилась к своим северным соседям, и что важно, никогда не вмешивалась во внутренние дела Азербайджана.

Он высоко оценил роль азербайджанского народа в формировании истории Ирана, а также вклад этнических азербайджанцев в укрепление истинного могущества страны и повышение её статуса регионального лидера.

По мнению опытнейшего политика, "серого кардинала" нынешнего тегеранского истеблишмента, многочисленные заявления о том, что Иран якобы вынашивает планы вооруженного нападения на Азербайджан, абсолютно безосновательны.

"И в иранских, и в азербайджанских СМИ звучат мнения и прогнозы, которые лишь усиливают напряженность в отношениях между нашими странами, - пишет в своей статье Али Акбар Велаяти. - Иран никогда не завидовал своим соседям, наоборот, он всегда старался поддерживать с каждым из них хорошие отношения. Сегодня следует сказать, что каждый азербайджанец - это иранец, и каждый иранец - азербайджанец. Это верно, даже если он не имеет иранского паспорта или проживает за пределами страны. Могу с гордостью заявить, что, как и миллионы других иранцев, я считаю себя азербайджанцем. Я родом из предгорий Альбарзских гор и, как и подавляющее большинство моих соотечественников воспринимаю любой уголок гордого Ирана, как частицу своей души, за которую я готов отдать жизнь".

Далее без какой-либо лексической и морфологической остановки, на одном дыхании г-н Велаяти развивает тему иллюзорного "иранского патриотизма" и пишет, что именно после восшествия на престол в Тебризе шаха Исмаила, признавшего шиизм официальной религией всего Ирана, начался период обновления иранского народа.

"Один из удивительных аспектов, который становится понятным при изучении этого периода иранской истории, заключается в том, что истинная религиозная убежденность способна стереть любые противоречия между различными этническими группами и помочь стране восстановиться, - пишет Велаяти. - Верующие шииты во всем Иране постепенно отказались от политических, расовых и классовых предрассудков, стали называть себя "иранцами" и начали вместе, одной дружной семьей, возрождать иранскую национальную идентичность".

Далее в своей статье Али Акбар Велаяти коснулся роли азербайджанских религиозных деятелей в формировании национальной идентичности иранского народа на основе шиизма. По его словам, если азербайджанец может "беспристрастно высказать свою позицию" в любой точке мира, то он либо гражданин Ирана, либо Исламская Республика занимает в его сердце особое место: "Хотят этого враги Ирана и нашего любимого Азербайджана или нет".

Совершенно ясно, что гроссмейстер иранской внешней политики Велаяти посылает Азербайджану конкретные месседжи о готовности Ирана преодолеть нынешние разногласия и намерения Тегерана смягчить все более усиливающуюся напряженность в отношениях между Баку и Тегераном.

В целом же, в статье, более всего смахивающей на политическое заявление властной элиты Тегерана, слишком много посланий, адресованных Баку.

Известный и влиятельный иранский политик, называющий себя "азербайджанец, но иранец", неоднократно настаивает на том, что Исламская Республика Иран "не имела никаких агрессивных намерений" по отношению к Азербайджану.

Следуя основным законам иранской дипломатии, г-н Велаяти пытается умиротворить жителей Южного Азербайджана, основную, ведущую и могучую силу масштабных акций протеста, захлестнувших страну.

Слова профессора Велаяти только внешне адресованы для официального Баку - истинная суть же заключена в желании Тегерана успокоить десятки миллионов азербайджанцев, живущих в Иране.

Ежели отринуть в сторону высокопарный слог, присущий персидской дипломатии, нагромождение слов и лексическую казуистику, назвать вещи своими именами - г-н Велаяти пытается исправить неисправимое.

Потому как, нынешняя напряженность между Азербайджаном и Ираном спровоцирована официальным Тегераном. Это, как любят говорить в МИДе Ирана, ", во-первых,".

А во-вторых, почему и по каким невнятным для обычного, среднестатического азербайджанца Ирана, г-н Велаяти упорно молчал, когда разнокалиберные религиозные деятели, политики, эксперты, телеведущие, генералы и даже чуть ли не водоносцы в кривых улицах старого Тегерана призывали кары небесные на головы граждан Азербайджана, требовали "примерно наказать" нас, дабы неповадно было и т.д.?

"Нарушение территориальной целостности в регионе для нас красная черта", "Мы не позволим сионистскому режиму закрепиться на наших северных границах" - словеса из набившей оскомину всем без исключения соседним странам Ирана, но Велаяти, как и все представители политического бомонда Тегерана, молчал и тем самым, еще более подзадоривал поддерживающих Армению "истинных патриотов Ирана".

Можем ли мы предать забвению интенсивные визиты иранских официальных лиц и министров в Армению, поспешное открытие консульства Ирана в недостроенном здании в Гафане и решение открыть консульство Армении в Тебризе?

А может, не стоит вспоминать об учениях "по форсированию реки Аракс" на наших южных границах и угрозах иранских СМИ, опубликовавших кадры с этих учений, где звучали бравурные угрозы, вроде как "в любую минуту можем перейти Аракс и двинуть наши стальные колонны на север"?

Статья-заявление Велаяти, адресованное нам, на самом деле является не извинением, а признанием поражения Ирана в процессе напряженности и геополитического конфликта последних месяцев.

Принцип, используемый клерикальной тегеранской властью за последние десятилетия, прост, как узор на входе в здание МИД-а Ирана: "Запугивай, угрожай, получай дивиденды".

В отношении стран Персидского залива и государств Ближнего Востока в целом Иран проводил и ныне проводит политику, сопровождаемую подобными ультимативными заявлениями.

Тегеран неоднократно пытался применить сей рецепт в отношении официального Баку.

И что характерно, каждый раз совершенно безрезультатно.

Хотя и наша территория в 19 раз меньше, а население - приблизительно в 7 раз - наш южный сосед, цитируя приснопамятных большевиков, давно и пока безвозвратно превратившихся в тюрьму народов и кладбище прав человека, доселе убеждался, что его давление и ультиматумы совершенно парадоксальны для муллократии и дают противоположный результат.

На самом деле, господа, политические элиты не извлекают уроков из того, что произошло в отношениях с Баку, и, похоже, не способны учиться железным правилам геополитических реалий.

Ибо топорная и грубая аналогия нынешних процессов имела место в прошлом году.

Ранее, во время президентства Махмуда Ахмадинеджата в Иране, официальный Тегеран выдвигал абсурдные обвинения в адрес нашей страны и тем самым вносил отчужденность в наши отношения.

Ведь тогда, годы тому назад, Тегеран должен был понять, что говорить с Азербайджаном посредством угроз применения силы, давления и ультимативным тоном чревато.

Причем, весьма и весьма.

Именно тогда, в пору бесноватого Ахмадинежада, Тегеран должен был раз и навсегда учесть тот факт, что наша страна, народ и власть всегда отличались волей, решимостью и непоколебимостью в защите национальных интересов и обеспечении интересов.

Во внешней политике Азербайджана и ныне нет изменений на микрон: мы защищаем и обеспечиваем свои интересы с той же решимостью, что и раньше.

Но видно, последние процессы сильно встревожили тегеранскую теократию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нашим братьям и сестрам из Южного Азербайджана, разлученным с нами по горькой судьбе на Саммите Организации тюркских государств, состоявшемся в Самарканде. Он говорил об их правах на национальную идентичность и образование на их родном языке.

Его заявление о том, что Азербайджан поддерживает наших соотечественников во всем мире и будет продолжать это делать, очень обеспокоило тегеранских клерикалов.

Это беспокойство многократно усилилось после того, как плакаты с портретами Президента Ильхама Алиева были наклеены на стены домов на улицах почти всех городов Южного Азербайджана.

Далее: сразу же после учений Ирана вдоль наших южных границ Азербайджан провел военные учения на более высоком и профессиональном уровне, где спецназовцы устраняли "потенциальную угрозу" на наших южных рубежах.

Позже была разоблачена шпионская сеть, созданная Ираном на территории Азербайджана: Баку фактами доказал управление местными агентами из Тегерана.

Сеть влияния и религиозно-идеологические пропагандистские ресурсы, выстроенные и подготовленные Ираном в Азербайджане на протяжении многих лет, за короткое время были доведены до состояния глубокого паралича.

И самое главное: ярая, откровенная проармянская политика Ирана низвела авторитет этой страны у широких масс в нашей стране до уровня плинтуса.

Даже самые упертые аналитики, политики и эксперты в Тегеране уже признают, что влияние Ирана на общественное мнение Азербайджана практически равно нулю.

... Али Акбар Велаяти - обладатель достаточного влияния и веса в Иране, "серый кардинал" дипломатии и внешней политики Ирана.

Его статью, адресованную нам, нельзя считать случайноым, импульсивным заявлением. Это заявление является признанием поражения на самом высоком уровне, призывом снять крайнюю напряженность в отношениях и нормализовать отношения.

Думаю, что официальный Баку не останется безразличным и откликнется на призыв г-на Велаяти, поскольку постоянное напряжение в отношениях с Ираном вовсе не отвечает геополитическим и геостратегическим интересам Азербайджана.

В любом случае амплитуда напряжения должна уменьшаться.

Однако это не означает, что мы должны полностью отойти от своих интересов и беспрекословно поверить словам представителей властной элиты Ирана.

Иран не был и не будет нашим союзником или братской страной.

В лучшем случае мы должны поддерживать нормальные партнерские и добрососедские отношения с этой страной.

Соседи не должны отгородиться друг от друга стеной непонимания, неприязни.

Так что, следующий шаг за Ираном.

Пора перейти от слов к делу, господин Велаяти...