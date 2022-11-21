Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 43-й Генассамблеи ПА АСЕАН

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с визитом в Камбодже для участия в Межпарламентской ассамблее АСЕАН (IAPA). Церемония открытия 43-й Генеральной Ассамблеи AIPA состоялась 21 ноября. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова участвует в Ассамблее по приглашению камбоджийской стороны.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, гостей на мероприятии приветствовал председатель Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа, председатель 43-й Генеральной ассамблеи AIPA Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самрин.

Участникам мероприятия было зачитано обращение Короля Камбоджи Нородома Сиамони.

После выступления председателя Сената Королевства Камбоджа Виболсена Фикдеи Сай Чума, премьер-министра Королевства Камбоджа и председателя АСЕАН Акка Моха Сена Падей Теко Хун Сена, Председателя Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа, Президента 43-й Генеральной ассамблеи AIPA Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самина состоялось первое пленарное заседание, на котором обсуждались организационные вопросы.