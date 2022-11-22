Тегеран сменил тон

Автор: Лейла Таривердиева

"О звезда моих очей!" - такими словам Мубарек из известной сказки пытался завлечь царевну Будур. Что из этого получилось - все видели.

"Азербайджан - свет очей", "Азербайджан - зеница ока" - такие эпитеты со ссылкой на советника Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти распространили накануне иранские СМИ. Что получится из этого, еще увидим.

Восток - действительно дело тонкое. Красивые фразы могут содержать совсем иной подтекст и иметь несколько смыслов. Поэтому, когда мы слышим, что Азербайджан, оказывается, является зеницей ока для Ирана, мы не расплываемся от удовольствия и не бросаемся к зеркалу подправить прическу, а стараемся разглядеть, что осталось за кадром.

Господин Велаяти выступил со статьей, в которой попытался немного обиженным тоном объяснить Азербайджану, насколько Иран ценит и любит северного соседа, а все недоразумения, что имели место в последнее время, это злой умысел врагов наших стран. Иран, пишет он, поддержит Баку, если на него кто-то нападет. И вообще, "каждый азербайджанец - это иранец, и каждый иранец - азербайджанец", независимо от гражданства и места проживания. В данном случае, как следует из всего написанного, речь не о национальности, а приверженности шиизму. Однако вряд ли граждане Азербайджана согласны с такими формулировками. Достаточно почитать комментарии по этому поводу в соцсетях, чтобы понять: решив пойти на попятную после всего, что уже было сказано и сделано, Тегеран выбрал не ту тактику, прибегнув к лести и приравниванию ответственности сторон.

Официальный Баку в лице помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева отреагировал сдержанно, подчеркнув, что Азербайджанская Республика не является инициатором возникновения сегодняшней напряженности. Рост напряженности вызвали заявления некоторых официальных лиц, членов парламента, представителей силовых структур Ирана. Не послужили укреплению доверия и военные учения вблизи границ Азербайджана.

Азербайджанская сторона всегда старалась сглаживать углы. Только после вспышки инициированной Ираном напряженности стали всплывать, например, некоторые нелицеприятные подробности поведения южного соседа во время 44-дневной войны. Если бы не нынешние заявления и шаги иранских госчиновников и духовенства, азербайджанская общественность об этих фактах, возможно, и не узнала бы. Хотя, надо сказать, всплывшие факты никого особо не удивили. И в этом то же виновата сама иранская сторона. В Азербайджане помнят, что Иран поддерживал агрессоров все годы оккупации и пытался поддержать в дни Второй карабахской войны и даже после нее. Иран немало потрудился в попытках дестабилизировать и радикализировать ситуацию внутри Азербайджана, экспортировать свои принципы в азербайджанское общество. Да много есть того, что вспоминают люди в Азербайджане, когда речь заходит об Иране.

Все это было, но Баку, проводящий очень прагматичную внешнюю политику, не стал углубляться в обиды, а начал рассматривать возможности сотрудничества с ИРИ в новых реалиях. За два послевоенных года с азербайджанской стороны было сделано немало шагов, которые обеспечили бы интересы обеих стран. Возьмем, хотя бы, проект транспортных и энергетических коммуникаций из западных районов Азербайджана в Нахчыван через Иран. Фактически, Ирану предлагалось стать частью уже отрегулированного азербайджанской стороной Срединного коридора. При этом, в Баку, конечно, не забывают, что железнодорожный сегмент МТК Север-Юг уже много лет провисает по вине иранской стороны, которая, чего-то там опасаясь, никак не достроит свой участок дороги до границы с Азербайджаном. Вместо этого, Иран обсуждает с Арменией некий нереализуемый (учитывая страны-инициаторы) проект Персидский залив - Черное море. Не способный в течение многих лет уложить 100 километров рельс и шпал Иран собирается тянуть коридор от залива в Европу?

Все говорит о том, что иранские политики очень плохо ориентируются во времени и пространстве. Или же рассчитывают на хитрость и силу. Все помнят, что вместо того, чтобы воспользоваться новыми реалиями региона после 44-дневной войны и новым статусом Азербайджана, иранская сторона, как ни в чем не бывало, продолжала целый год поддерживать связи с сепаратистами в зоне временной ответственности РМК. При попустительстве российских миротворцев иранские перевозчики, как и в годы оккупации, спокойно гоняли в Ханкенди фуры с неизвестным содержимым. Когда же азербайджанская сторона прикрыла эту лавочку, в политических кругах Ирана произошел настоящий взрыв. Как раз год назад, в сентябре-октябре 2021 года уже наблюдалась достаточно серьезная напряженность в отношениях. Но в этот раз все вышло куда серьезнее, потому что взорвалась внутриполитическая ситуация в ИРИ. Хотя Азербайджан не имеет ко всему происходящему по ту сторону границы никакого отношения, азербайджанцы Ирана уже выбрали для себя приоритеты и национального лидера, о чем можно судить по плакатам на улицах Тебриза и других городов Южного Азербайджана.

Повторим: все это происходит стихийно, никакой подпольной работы азербайджанская сторона в Иране не ведет. И когда Президент Ильхам Алиев говорит, что "мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства", он имеет в виду совсем другое. Но это не значит, что в случае еще большего обострения Азербайджан оставит своих соплеменников на произвол судьбы. В Иране это уже почувствовали и пытаются принять "превентивные" меры. Только этой осенью масштабные военные маневры КСИР были проведены дважды у самых границ Азербайджана. Иранские военные учились переплывать Араз на сторону "условного противника", а иранские силовики озвучивали угрозы. Учения ВС Азербайджана с привлечением Сил специального назначения были только ответом на эти провокации. Когда сосед играет мускулами и пытается пугать и угрожать, необходимо показать ему его место. И, надо сказать, показательные азербайджанские учения дали нужный эффект.

А принятие Азербайджаном решения об открытии посольства в ненавистном Ирану Израиле (статья Велаяти появилась как раз после этого) добило иранский режим и окончательно убедило его, что с Баку лучше не пытаться меряться силой и умом. О чем думали иранские власти, когда принимали решение об открытии консульства ИРИ в Гафане (Зангезур) и армянской дипмисии в Тебризе? Много лет Азербайджан, несмотря на самые прекрасные отношения с Израилем, не открывал в этой братской стране дипломатического представительства, считаясь с чувствами южного соседа. Тегерану и так постоянно повсюду мерещатся "сионисты", и Баку не хотел окончательно лишать его сна, тем более, что отношениям с Израилем отсутствие дипмиссии ничуть не мешало. Но понимание должно было быть взаимным, иначе оно перестает работать. Когда после неудачного "форсирования Араза" Иран решил назначить открытие недостроенного здания своего консульства в Зангезуре на день запуска Зангиланского международного аэропорта, к иранскому режиму больше не осталось вопросов.

А чего стоят бурные возражения иранской стороны против Зангезурского коридора? Этот проект не имеет к Ирану никакого отношения, и эта страна не вправе решать этот вопрос. Тем не менее, возражения Ирана оказали негативное влияние на процесс открытия коммуникаций в регионе, окрылив Ереван, который практически прогнулся и готов был уже начать выполнять свои обязательства по Трехстороннему соглашению. Но тут оказалось, что армяне не одиноки, и рядом с ними аж сам Тегеран. Или же возьмем отмену официальных визитов, неадекватные заявления о том, что Иран, мол, не допустит изменения границ и чего-то там еще. Количество недружественных шагов иранской стороны не перечесть. И к чести официального Баку надо сказать, что он проявил огромное терпение.

Так что сам Иран, недальновидность его режима является причиной напряженности. А что стало причиной нынешних комплиментов из уст советника Велаяти? Понимание того, что все угрозы в адрес Азербайджана не сработали и продолжать в том же духе будет себе дороже.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Достаточно жесткий ответ Баку на действия Ирана, думаю, был в Тегеране услышан. В частности, решение открыть таки посольство в Израиле показало, что с Азербайджаном нельзя говорить на языке силы и пытаться навязать ему свою волю. К сожалению, мы видим, что иранское политическое руководство, отдельные его представители, представители военного командования делали неоправданно жесткие заявления в адрес Азербайджана. В результате двусторонние отношения до предела накалились. Более того, Баку дал понять, что не намерен прислушиваться к безосновательным упрекам и тем более угрозам.

Если Иран хотел, чтобы мы открыли свое посольство в Израиле, мы это сделали. Мы длительное время принимали во внимание озабоченность иранской стороны, касающейся региональной и внерегиональной политики и старались не предпринимать действий, которые могли бы трактоваться Ираном как враждебные или недружеские. Однако то, что происходило в последние месяцы, не поддается никакому оправданию и оценке с точки зрения здравого смысла. Все действия иранского руководства были алогичными и не вязались с характером дружеских и добрососедских отношений.

Азербайджан, исходя из собственных интересов и принимая во внимание геополитические тренды в регионе, укрепляет свои отношения с теми странами, которые являются проверенными временем друзьями и партнерами нашей страны. С этими странами усиливаются отношения в сфере безопасности, политики, экономики. Азербайджан дал понять Ирану, что может ответить адекватно на любой недружественный шаг.

Конечно же, иранское руководство приняло вызов и оценило риски, которые могут быть созданы для Ирана в результате его собственных провокационных шагов. Натворив дел, Иран теперь пытается отыграть назад. Но мы будем смотреть на действия иранского руководства, а не на слова. Если антиазербайджанская риторика уменьшится, а Иран предпримет шаги в направлении нормализации с Азербайджаном, Баку, руководствуясь духом добрососедства, принимая во внимание важные экономические проекты в регионе, будет выстраивать с Тегераном конструктивные и основанные на взаимной выгоде отношения".