Азербайджан достигнет целей Великого возвращения

Возвращение наших исторических земель было на то и нацелено, чтобы туда вернулись наши граждане, предки которых веками жили на этой земле. И мы, конечно же, придем к этой стратегической цели.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Напомним, что 16 ноября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Первой Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

По словам политолога, эта программа очень обширна и охватывает 25 направлений. По одним, работы уже идут, по другим - только проектируются.

"Я бы не сказал, что Великое возвращение началось с утверждения Госпрограммы. Оно уже началось с возвращением людей в зангиланское село Агалы. То, что процесс начался, показало, что Азербайджан настроен очень серьезно. Фактически на данном этапе это самый приоритетный вопрос для Азербайджанского государства. Реализация Госпрограммы Великого возвращения покажет всему миру возможности нашей страны", - сказал Садыхов.

Наш собеседник отметил, что Госпрограммой поставлены задачи.

Реализация программы Великого возвращения продолжает набирать темп и идет по направлениям, определенным главой государства. Поставлены задачи обеспечения безопасности, строительства энергетической, дорожной, жилищной инфраструктуры, строительства городов и сел с применением самых современных стандартов.

"Процесс, конечно же, не должен носить стихийный характер, потому что много еще рисков, связанных с минной и прочими угрозами. Утвержденная Президентом Госпрограмма по Великому возвращению систематизирует этот процесс. Наши граждане будут жить в комфортных и безопасных условиях, для них будет создана вся необходимая инфраструктура. На этой земле будут расти и воспитываться новые поколения граждан Азербайджана", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева