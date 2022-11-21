https://news.day.az/politics/1513165.html Армяне обстреляли два района Азербайджана - Минобороны
Армяне обстреляли два района Азербайджана - Минобороны
21 ноября с 10:00 до 14:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Физулинского и Ходжавендского районов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.
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