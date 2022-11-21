Армяне обстреляли два района Азербайджана

21 ноября с 10:00 до 14:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Физулинского и Ходжавендского районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.