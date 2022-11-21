https://news.day.az/politics/1513180.html Решительно осуждаем теракты против Турции - МИД Азербайджана
Решительно осуждаем теракты против Турции - МИД Азербайджана
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате ракетного удара по турецкой провинции Газиантеп.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Просим Аллаха об упокоении душ погибших в результате предательского ракетного удара по населенным пунктам, включая школу в городе Каргамыш в провинции Газиантеп в Турции, исцелении раненых. Решительно осуждаем террористические атаки на Турцию!", - отмечается в сообщении.
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