Позиция иранских властей по отношению к Азербайджану является неверной.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью порталу "Nəvid-e sobhı" бывший посол Ирана в Азербайджане Ахад Газаи.

Он отметил, что Ханкенди - исконная азербайджанская земля. Чтобы укрепиться в регионе, советская власть изменила демографическую ситуацию, переселив армян в регион (в частности в Ханкенди) и построив там заводы. По приказу Сталина у Азербайджана была отобрана и передана Армении область под названием "Мегри", все население которой составляли мусульмане.

Газаи с сожалением отметил, что тысячи документов в архивах МИД Ирана о геноциде мусульман, осуществленном армянами 100 лет назад, а также отчеты генеральных консульств в Баку и Нахчыване о важных событиях, публиковать в Иране не разрешалось, а исследователям даже не разрешалось изучать эти документы.

Несмотря на 4 резолюции ООН, несколько резолюций ЕС и официальную позицию Ирана относительно принадлежности Карабаха и прилегающих семи районов Азербайджану, Армения удерживала эти территории под оккупацией и даже разрушила там мечети, сказал он.

По словам экс-посла, согласно Конституции Ирана, тем, чья территория подверглась оккупации, должна оказываться поддержка.