https://news.day.az/politics/1513195.html Военнослужащие ГПС Азербайджана попали в ДТП в Джебраиле, есть погибший и раненые
Военнослужащие ГПС Азербайджана попали в ДТП в Джебраиле, есть погибший и раненые
Сегодня в селе Шукюрбейли Джебраильского района грузовой автомобиль марки "Шагман" выехал на полосу движения, по которой двигался автомобиль марки "УАЗ" Госпогранслужбы Азербайджана, что привело к аварии.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-центре ГПС, есть погибший и раненые.
Военнослужащий ГПС старший сержант Эльмир Аббасов, несмотря на все усилия врачей, скончался в больнице.
Обследование и лечение других пострадавших продолжается.
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