есть погибший и раненые

Сегодня в селе Шукюрбейли Джебраильского района грузовой автомобиль марки "Шагман" выехал на полосу движения, по которой двигался автомобиль марки "УАЗ" Госпогранслужбы Азербайджана, что привело к аварии.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-центре ГПС, есть погибший и раненые.

Военнослужащий ГПС старший сержант Эльмир Аббасов, несмотря на все усилия врачей, скончался в больнице.

Обследование и лечение других пострадавших продолжается.