Очередное заседание азербайджано-итальянской межправкомиссии пройдет в Баку

21 ноября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Он отметил важность визитов на высшем и высоком уровнях, направленных на укрепление стратегического партнерства между двумя странами, в частности визита Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2020 году и в сентябре текущего года, а также бывшего министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в 2022 году.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения существующих между двумя странами отношений, многомерного стратегического партнерства и политического диалога в рамках "Совместной декларации об укреплении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой". Говоря о сотрудничестве между двумя странами в сфере образования, министр коснулся значения Итальяно-азербайджанского университета, фундамент которого был заложен во время визита в Баку министра иностранных дел Италии. Было отмечено удовлетворение развитием сотрудничества в энергетической сфере, а также выражена готовность к организации в Баку очередного заседания Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое в последний раз проводилось в Риме.

Глава МИД Азербайджана проинформировал о восстановительных и строительных работах, проводимых в постконфликтный период, процессе нормализации отношений с Арменией, а также выразил признательность Италии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. При этом было отмечено, что Италия является одной из первых стран, принявших участие в восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Антонио Таяни подчеркнул стратегический диалог и сотрудничество между Азербайджаном и Италией, отметил постоянную поддержку Италией мира и стабильности в регионе. По его словам, наряду с энергетикой, существуют широкие перспективы сотрудничества также в сфере образования и культуры.

Стороны с удовлетворением отметили наличие эффективных связей сотрудничества между Азербайджаном и Италией в экономической сфере, сказав в частности, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - одним из крупнейших поставщиков энергии в Италию. Была подчеркнута важность Южного газового коридора, и в частности TAP, в расширении сотрудничества в энергетической сфере.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Министр Джейхун Байрамов пригласил министра иностранных дел Италии посетить Азербайджан.