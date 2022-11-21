Сахиба Гафарова выступила на встрече женщин-парламентариев МПА АСЕАН

Находящаяся в Камбодже с официальным визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 21 ноября приняла участие во встрече женщин-парламентариев Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (AIPA) в Пномпене и выступила там с речью, передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова приветствовала участников и сказала, что рада участию в этой встрече с женщинами-парламентариями, представляющими различные страны и организации, и неизменно приветствует возможность обмена мнениями на темы, требующие совместных усилий и коллективной реакции.

Говоря об отрицательном воздействии COVID-19, в том числе, затруднение им решения проблем гендерного равноправия и предоставления женщинам больше прав и возможностей, Гафарова подчеркнула, что именно поэтому в период постпандемического восстановления следует сохранить уже достигнутые достижения, не повторяя при этом предыдущих ошибок.

По ее словам, невозможно представить сильное, стабильное общество без участия женщин во всех сферах общественной жизни. Одна из коренных причин гендерных проблем, особенно, неравенства в сфере занятости, кроется в образовании, продолжала она. Основное внимание при создании инклюзивного общества, в котором во главу угла ставится гендерное равенство, должно быть уделено укреплению образования и обеспечению равных возможностей в этой сфере. Это, несомненно, устранит барьеры на пути расширения прав и возможностей женщин в политике, экономике и других областях.

Парламенты отражают требования и меняющуюся динамику общества. Нам, женщинам-парламентариям, как избранным представителям нашего народа, есть что сказать и что сделать для достижения гендерного равенства в постпандемический период. Такие дела включают в себя повышение гендерной чувствительности наших парламентов с точки зрения представительства и управления, принятие новых законов, поощряющих и защищающих гендерное равенство, а также надзор над их применением.

Очевидно, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин стали неотъемлемой частью международной политической повестки дня и повестки дня в области развития, отметила Сахиба Гафарова. Вопрос этот является очень важным фактором на пути к лучшему миру, основанному на равных правах и равных возможностях. Солидарность, сотрудничество и координация не только на национальном, но и на глобальном уровне позволяют добиться лучших результатов как в контексте отдельно взятых стран, так и на международном уровне. В этом смысле очень важны для определения целей платформы подобные этой, заметила Сахиба Гафарова.

Предоставив женщинам право голоса в 1918 году и опередив в этом деле большинство европейских стран, Азербайджан затем добился значительного прогресса в обеспечении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин. Создание государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, а также особого парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей было важным решением для применения системного и структурированного подхода к проблеме, а также обеспечения сотрудничества между правительством и парламентом.

Сахиба Гафарова сообщила слушателям об оптимизации азербайджанского законодательства касаемо гендерного равноправия и прав женщин, и о реализации специализированных государственных программ. Особое значение тут придаётся взаимодействию с международными организациями. Подписанная в марте 2021 года рамочная программа сотрудничества между ООН и Азербайджаном в области устойчивого развития в 2021-2025 годы определяет как приоритетные области для партнёрства, в том числе, вопросы гендерного равноправия.

Была затронута и растущая роль женщин вообще и женщин-парламентариев в частности в работе над повесткой устойчивых международного мира и безопасности.

Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН представляет собой существенную основу; в ней рассматриваются последствия войны для женщин и роль последних в предотвращении конфликтов, их регулировании и обеспечении устойчивого мира. В Азербайджане готовится проект Национального плана действий по реализации этой резолюции, сказала Гафарова.

Двадцать процентов признанной международно таковой территории Азербайджана в течение трёх десятилетий были оккупированы соседней Арменией. Все находившиеся на этих территориях наши города и сёла, исторические, культурные и религиозные объекты были разорены дотла. Женщины составляли 52 процентов из около 1 миллиона наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. После освобождения своих территорий от армянской оккупации в 2020 году Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным работам на этих землях. Первые семьи бывших вынужденных переселенцев уже начали возвращаться в свои дома. Однако серьёзным препятствием для данного процесса является большое количество мин, установленных Арменией на этих территориях. Приблизительно 270 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате взрывов мин с тех пор, как два года назад закончилась война. Сегодня жизни наших вернувшихся в родные края бывших вынужденных переселенцев, в том числе, женщин, женщин и детей, находятся в серьёзной опасности. Проблема мин является тяжким испытанием для наших женщин, которые пытаются возобновить свою нормальную жизнь. Сахиба Гафарова считает, что глобальный дискурс о женщинах, мире и безопасности также должен держать этот вопрос в поле зрения и уделять ему самое пристальное внимание.