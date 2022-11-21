Убл..док Пегов в объятиях мужа Симоньян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Со дня завершения Второй Карабахской войны прошло чуть более двух лет, в регионе Южного Кавказа царит мир, который необходимо закрепить подписанием мирного договора с Арменией, ибо Ереван постоянно совершает провокации на границе. Провокации не заканчиваются со стороны тех, кто находится на прислуге у армян, а именно от убл...ка и патологического вруна Семена Пегова, который столько врал, что его уже невозможно отличить от тех же Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна. Можно сказать, что они по вечера сидят в обнимку и втроем придумывают всякую чушь в отношении нашей страны.

Недавно Пеговский Wargonzo, который на протяжении всей 44-дневной войны распространял ложную информацию о боевых действиях на территории Азербайджана, заявил о том, что "в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился новый батальон "Туран", полностью финансируемый Турцией". В Сети появился ролик с участием боевиков, отмечает телеграм-канал.

"Командир нового батальона Алмаз Кудабек. На видео продемонстрирована символика ультраправого фашистского движения "Серые волки" ("Бозкурт"). "Туран" состоит примерно из 350 бойцов и наемников казахского, киргизского, уйгурского происхождения, а также выходцев из Азербайджана. Там же оказался Жасулан Дуйсембин, позиционирующий себя "казахским Рэмбо". Что касается командира Кудабека , то он до начала спецоперации работал в России парикмахером и разнорабочим. Затем, после 24 февраля, он уехал в Украину. В посольстве Кыргызстана в Киеве предлагали ему вернуться на родину, но Алмаз Кудабек отказался", - написал Пегов.

В украинских СМИ были новости о том, что батальон создан. Но вот одна загвоздка - ни одно авторитетное СМИ (российские в том числе), кроме дешевого пеговского WarGonzo и сайтов-филиалов армянской лже-пропаганды, даже не написало о том, что "Туран" финансируется Турцией и что в нем есть выходцы из Азербайджана. Очевидно, что армянскому провокатору и его покровителям везде мерещится турецкий и азербайджанский след. И дело это не новое. Дезинформирующее рунет Wargonzo постоянно пытается настроить российскую общественность и российских политиков против наших стран. Доказательств новым фейк-утверждениям Пегова просто нет. Лишь слова, не подтвержденные никакими фактами, как это было во время контрнаступительной операции 2020-го года.

Помнится, как во время 44-дневной войны Пегов кричал о том, что "Гадрут все еще находится под контролем армянских войск", опубликовывал постановочные фотографии и видео, после чего победноносная Азербайджанская Армия доказывала ложность его так называемых "горячих новостей" и армянский провокатор становился посмешищем даже среди армян.

Лживую антиазербайджанскую и антитюркскую истерию Пегов и ему подобные разводят часто. В середине апреля этого года он тщетно искал "след Азербайджана в Украине" (так и не нашел), до этого он пытался вбить клин в развивающиеся отношения Турции с Россией, настраивал россиян против Казахстана. Все происходит по одной методичке.

Очевидно, что этот продажный рыжий пес, оставаясь верным себе, будет и дальше заниматься информационной войной против тюркского мира. Прославившемуся фейкомету подойдет любой повод, чтобы развернуть свою провокационную поджигательскую деятельность, чему мы уже ни раз становились свидетелями.

Пегов заработал себе репутацию посмешища, раздувая липовые надежды армян на победу своими фейковыми новостями, взятыми с потолка. Все помнят, как он, едва ли не мамой и Арамом Габриэляновым клялся, что "Шуша находится под контролем армянской стороны", когда азербайджанская армия уже освободила и этот город. А потом он сам же рассказал, как стремительно бежал ереванский спецназ при приближении азербайджанской армии.

Самым смешным, лично для нас, по сей день является манера WarGonzo публиковать любую ересь с громким словом "СРОЧНО", с чуть ли не сотней восклицательных знаков и всяких эмоджи. Все ради того, чтобы привлечь внимание. Все прекрасно знают, что 99% "журналисткой" деятельности Пегова - это кликбейт. А как многие знают, кликбейт почти всегда является фейком, высосанной из пальца информацией или вовсе ложью. Рыжий болен имитацией бурной деятельности.

Но несмотря на это представители армянского лобби выступают в роли провокаторов и намеренно пытаются обострить отношения России с соседями. Проиграв свою карабахскую авантюру, мировое армянство решило выместить злобу на украинских событиях и развернуть широкомасштабную агиткампанию против тюркского мира. Однако, как и прежде, их грязные планы потерпят фиаско, ибо все уже научились отличать армянские фейки от правды. Тем более, если это фейки от Wargonzo.