https://news.day.az/politics/1513219.html И не представленным в Милли Меджлисе политпартиям будет выделена финпомощь государства
И не представленным в Милли Меджлисе политпартиям будет выделена финпомощь государства
Государство выделит финансовую помощь также политическим партиям, не представленным в парламенте Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, это отражено в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях".
В статье законопроекта о государственной финансовой помощи политическим партиям отмечается, что 2,5 процента средств для финансирования политических партий распределяются поровну между партиями, набравшими голоса избирателей на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, но не прошедшими в Милли Меджлис.
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