Для политпартий в Азербайджане устанавливается новое требование

В Азербайджане верхний предел членских взносов, уплачиваемых членом политической партии в течение года, не будет превышать 35-кратного размера минимальной заработной платы. Платежи сверх этого считаются пожертвованиями.

Как сообщает Day.Az, это отражено в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях".

Согласно законопроекту, для пенсионеров и других нуждающихся в социальной защите лиц, студентов могут быть установлены льготы при оплате членских взносов.

Также среди положений законопроекта то, что доходы политической партии от предпринимательской деятельности не распределяются между ее членами и используются только в целях, определенных ее уставом.

Политической партии запрещено открывать счета любого типа (включая любые финансовые организации) за пределами Азербайджанской Республики. Политическая партия принимает денежные средства только в национальной валюте и безналичным способом путем перечисления на банковский счет.

Членские взносы, пожертвования и другие безвозмездные переводы, полученные политической партией, согласно законопроекту, освобождаются от налога на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана.