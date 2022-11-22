https://news.day.az/politics/1513235.html В Азербайджане отменяется одно из условий роспуска политпартий
В Азербайджане отменяется одно из условий роспуска политпартий
Пункт о роспуске политических партий, дважды подряд не участвовавших в выборах, не нашел отражения в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях" в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, в предварительном варианте законопроекта отмечалось, что в случае неучастия дважды подряд политических партий в выборах депутатов Милли Меджлиса (парламент), Президента Азербайджана или в муниципальных выборах (в форме непосредственного участия зарегистрированного кандидата в выборах), они будут распущены.
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