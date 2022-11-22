Источник: Агентство международной информации Trend

Прежде всего страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прекрасно понимают, кто являются агрессором, а кто жертвой агрессии.

Об этом сказал Trend во вторник политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передает Day.Az.

"И ни у кого не было никаких сомнений, что именно Армения совершила агрессию и почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под своим контролем. После Второй Карабахской войны наступила новая реальность, и в этой реальности Армения - страна, которая капитулировала и проиграла войну. Тем не менее, реваншисты в Ереване по-прежнему полны планов совершить новые вооруженные провокации. И такая провокация была совершена, все мы ее помним, после чего Армения обратилась в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. Заявляя, якобы, что азербайджанская армия вторглась на территорию Армении, нарушив государственную границу, заняла ряд господствующих высот в направлении Джермука", - отметил политический аналитик.

Игорь Коротченко напомнил, что в рамках внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в режиме видеоконференции, премьер-министр Армения Никол Пашинян фактически попытался натравить ОДКБ на Азербайджан и заручиться военной поддержкой для того, чтобы педалировать тему об "агрессии" Азербайджана.

"Однако, эта попытка провалилась - его никто не поддержал из членов ОДКБ, отказавшись быть инструментом в руках Еревана и выступить против Азербайджана, тем более оказать военную помощь Армении. В этой ситуации памятны слова Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что Азербайджан - это близкая нам страна, ее возглавляет Президент Ильхам Алиев, которого мы хорошо знаем, это большой друг и союзник всех членов ОДКБ", - подчеркнул Коротченко.

По словам Коротченко, у ОДКБ есть общее понимание, что Азербайджан - союзник и друг, а Армения - страна провокатор и агрессор. Именно поэтому Армения не получила абсолютно никакой поддержки от ОДКБ.