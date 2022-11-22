https://news.day.az/politics/1513315.html В Баку проходит спецконференция на тему «Безопасность и сотрудничество: роль политических партий»
В Баку проходит спецконференция на тему «Безопасность и сотрудничество: роль политических партий»
22 ноября в Баку проходит организованная Партией "Ени Азербайджан" специальная конференция Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий".
Как передает Day.Az, на мероприятии будут организованы сессии на темы "Участие политических партий в процессе миростроительства" и "Содействие региональной и глобальной безопасности посредством сотрудничества между политическими партиями".
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