Франция показала кукиш Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Близость Армении и Франции в последнее время приобритает более интимный, нежели дружеский характер. Пока Ереван все еще не понимает, что Париж использует его в своих целях, и вовсю пытается заручиться его поддержкой, виляя перед ним хвостом. Тем временем французы, как это свойственно им, видят в Армении лишь очередную колонию. Да, захватывать никто не собирается, но вот прямое воздействие оказывается. И когда надо, Париж ставит Ереван на место, чтобы тот не забывался.

Сегодня, к примеру, стало известно о том, что Франция отказалась экстрадировать бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна. Скандально известному Хачатряну было предъявлено обвинение в 2019 году, его объявили в розыск. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу, в результате чего государству нанесен значительный ущерб.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции. В Париж было направлено ходатайство о его выдаче, ибо Генпрокуратура Армении хочет конфисковать у экс-губернатора и связанных с ним лиц около 19,1 млрд драмов (более $47 млн).

Но оказалось, что в конце октября МИД Франции через армянское внешнеполитическое ведомство уведомил армянские правоохранительные органы о том, что 29 июня французские судебные органы дали отрицательное заключение на обращение со стороны Еревана.

В основе этого решения лежит Европейская конвенция о выдаче - "для заинтересованного лица выдача может иметь исключительно тяжелые последствия".

Отношения между Ереваном и Парижем, может быть, и "сестринские", как они любят это говорить, но этот поворот событий является еще одним подтверждением того, что Армения нужна Франции лишь для своих геополитических целей, как маленькая пешка на прислуге у короля. Идет игра.

Армянство должно четко понимать - Запад в случае необходимости продаст Армению при первой же возможности. И первой это сделает Франция, которая исторически разменивала и предавала союзников. Нынешняя Армения существует лишь благодаря РФ и ее дружелюбию.

Для Франции и Макрона, в частности, Армения интересна лишь для того, чтобы оторвать ее от России, а армяне нужны французским политикам лишь ради голосов во время или перед какими-то выборами. Ведь недавно состоялись выборы и Макрон вновь одержал победу. Сколько было там всяких кандидатов, которые обещали армянам исполнить чуть ли не все их мечты, ездили в Ереван, посещали незаконно Карабахский регион Азербайджана, где проживает армянское меньшинство. Все тщетно. Выборы закончились, кому надо было победить победил, а данные обещания остались неисполненными.

Армяне Франции уже понимают, что французское правительство вновь забудет о них еще на 5 лет - до выборов 2027 года. Ту же самую тактику использовали Байден и недавно Пелоси. Вторая, кстати, по примеру французов, полетела в Армению, надавала обещаний, вернулась в США и...вылетела из Сената. Не помогло.

Вызывает удивление, насколько слепо армянство смотрит в руки Западу, который бросит и продаст ее при первой же помощи. Все это говорит о том, что никакой независимости у Армении нет. Как она 30 лет продолжала жить за счет подачек и милостыни, так и пытается продолжить этот путь. Просто разница теперь в том, что на Россию она обижена, а на Францию пока нет.