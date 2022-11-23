Для ОДКБ Азербайджан важнее Армении

Автор: Ибрагим Алиев

Со времени начала Второй Карабахской войны Армения, терпящая тогда поражение по всем направлениям, не раз пыталась втянуть ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, чтобы хоть как-то изменить исход боевых действий.

Организация, конечно же, ни под каким предлогом не могла вмешаться в происходящие тогда события, ибо, во-первых, контрнаступительная спецоперация проводилась на международно признанной и суверенной территории Азербайджана. Во-вторых, Баку не имел за собой цели "захватывать территории Армении", как об этом ложно вопили в Ереване, и подтвердил свои слова по итогам войны, когда армянская армия потерпела огромное поражение, но дальше мы не пошли. Хотя могли бы. Мы освободили свои территории и этого было достаточно.

С тех пор в регионе воцарился мир, а Ереван, пытающийся тщетно изменить новую реальность, теперь день за днем терпит политические неудачи, но при этом все еще старается хоть как-то настроить ОДКБ против Азербайджана.

Например, недавно, а именно на встрече стран-участниц Договора, состоявшейся 28 октября, председательствующий в организации Пашинян, задал глупые вопросы и высказал нелогичесные тезисы, попытался обвинить членов ОДКБ в бездействии, мол, грубо говоря, "почему никто не помогает Армении, не расправляется с Азербайджаном". Кстати, стороны обсуждали "перспективную реакцию на ситуацию в районе армяно-азербайджанской границы". Пашинян пытался настроить всех против нашей страны.

Как было видно по кадрам трансляции, участники встречи, кажется, давно уже были сыты по горло поведением Воваевича. Молчание в тот день прервал президент Беларуси Александр Лукашенко. Отвечая на необоснованные претензии премьера Армении, белорусский лидер подчеркнул, что если Ереван будет затягивать мирный процесс на Южном Кавказе, то будет лишь хуже.

"Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос - дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Президентом Ильхамом Алиевым, если надо - попросите Президента России, и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже! Вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Воваевич!", - сказал Лукашенко, посадив Никола на место.

Президент Беларуси также обратил внимание и на тот аспект, что Азербайджан является дружественной для всех на пространстве СНГ. Более того, он подчеркнул, что "конфликтный вопрос между Арменией и Азербайджаном нужно решать сейчас - с Президентом Ильхамом Алиевым, лидером, с которым можно договариваться".

"Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что, вот, с одной стороны - ОДКБ и мы, члены ОДКБ, а с другой стороны - Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно, они были в одном государстве. Но более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном и Арменией. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией. И очень близким нам мусульманским государством Азербайджан. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 млн мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "И потом, ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано Президентом Путиным. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать".

Ранее, выступая на этой же встрече, Президент России Владимир Путин отметил, что и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как и Россия, входили в единое государство.

"У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку. И не учитывать этот просто невозможно. Мы, безусловно, все мы, безусловно, в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами, и в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все стороны должны последовательно выполнять договоренности, изложенные в совместных заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России, в том числе о делимитации границы, разблокировании транспортных коридоров.

Нарушителем договоренностей, кстати, является лишь Армения, которая до сих пор не вывела свои войска с суверенной территории Азербайджана, несмотря на то, что в тексте трехстороннего заявления ясно дано понять, что все армянские силы должны покинуть Карабах. Кроме того, Ереван постоянно устраивает провокации, пытается всеми возможными способами затянуть подписание мирного договора.

Короче говоря, попытки Пашиняна настроить членов ОДКБ против Азербайджана закончились полным провалом и банкротством армянской политики в целом.

Кстати о дружбе нашей страны со странами ОДКБ. Партнерские отношения Азербайджана с Россией и Беларусью всегда находились на высоком уровне и продолжают развиваться. Остальные страны, входящие в Организацию, - тюркские государства. То есть с ними тоже у нас великолепные взаимосвязи. Остается лишь Армения, которая никак не угомонится.

Об этом на состоявшемся вчера мероприятии, посвященном 30-летию создания партии "Ени Азербайджан", напомнил и Президент Ильхам Алиев, затронув тему того, как наши международные позиции значительно укрепились.

"Мы стали первой страной на пространстве СНГ, которая была избрана членом Совета Безопасности ООН при поддержке 155 стран. В 2019 году мы единогласным решением 120 стран были избраны председателем Движения неприсоединения и благодаря нашей успешной деятельности на этом посту срок нашего председательства был продлен еще на один год, и мы будем председательствовать до конца следующего года. Мы осуществляем успешную деятельность в рамках Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и многих других организаций. У нас немало друзей даже в организациях, в которых мы не состоим, и события последних лет, месяцев это еще раз продемонстрировали. Возьмем, к примеру, Организацию Договора о коллективной безопасности. Мы не являемся членами этой организации, Армения - является и по линии этой организации намеревалась предъявить нам необоснованные претензии, фактически хотела поставить страны-члены этой организации лицом к лицу с Азербайджаном. Это - большая провокация и большое преступление.

Однако другие члены этой организации не повелись на эту провокацию. Некоторые в своих выступлениях довели Армению до такого состояния, что там до сих пор не могут забыть это. То есть, о чем это говорит? В этой организации у нас друзей больше, чем у Армении. Почему? Из-за нашей политики, из-за того, что мы - надежный партнер. Почему отношение к Армении негативное? Потому что они лгут везде, и, как говорится, не осталось никого, к кому бы они не обратились, чтобы решить свои проблемы. Все это очевидно, все это видят, все это знают", - сказал глава государства.

Короче говоря, Еревану никогда не удастся настроить никого против нашей страны. И сегодня Ереван, для закрепления, получил еще одну оплеуху.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в интервью газете "Аргументы и Факты" заявил, что армяно-азербайджанский вопрос не относится к компетенции ОДКБ. По его словам, каждая из стран ОДКБ самостоятельно определяет, как относиться к этому противостоянию - например, Россия "самым искренним образом содействует урегулированию".

"Причём наши усилия в равной степени востребованы и той, и другой стороной. По-другому и быть не может, ситуация может развиваться только в таком ключе. Занять в этом конфликте позицию поддержки только одной стороны означало бы его усугубить. Нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия этого урегулирования были приемлемыми для всех сторон", - подчеркнул вице-спикер верхней палаты российского парламента.

Видимо из Еревана опять были сигналы в сторону ОДКБ и Москву это уже раздражает. Очевидно, что не спроста последовало такое заявление.

В общем, Армения считала, что сможет сформировать нужную ей позицию стран Организации по отношению к Азербайджану и добиться соответствующих действий. Но Ереван не учитывает один простой факт: Азербайджан - мирное государство, имеющее тесные отношения со всеми странами, входящими в организацию, и, в отличие от нищей Армении, выгодный партнер и друг. Никто не собирается портить отношения с государством, которое на протяжении веков известно своим дружелюбием и гостеприимством.

Сила продуманной рациональной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в частности "дружба не во вред третьим странам", еще раз продемонстрировала себя. В результате дальновидных шагов главы государства, с каждым днем укрепляются отношения и с Россией, и Беларусью, и Казахстаном, и Кыргызстаном, и Таджикистаном. А политика проводимая Ереваном в очередной раз доказала лишь то, что Армения - чемодан без ручки.

Тут важно еще напомнить, что Азербайджан с восстановлением территориальной целостности поздравили Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, которые являются членами ОДКБ. Это тоже свидетельствует о важном значении, придаваемом отношениям с нашей страной. Также это демонстрирует и отношение к Армении. То есть Армения не имеет веса в этом военно-политическом блоке, с этой страной невыгодно налаживать союзнические отношения и тесно сотрудничать. От Армении не стоит ожидать принципиальной поддержки и приверженности союзническим отношениям.

Всем прекрасно известно, насколько эта искусственно созданная страна полностью зависит от России и ее подачек, инвестиций, поддержки. Сегодня нельзя говорить о т.н. "независимости Армении". Тем не менее, в стране постоянно растут антироссийские настроения, происходят русофобские демарши, люди ругаются матом в адрес российского руководства, процветает ненависть к русским.