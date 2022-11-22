Ведущих журналистов Европы собирают в Брюсселе

В Брюсселе 23 ноября стартует Европейский симпозиум по журналистике (European Journalism Symposium), организованный проектом EU NEIGHBOURS east - первое крупное мероприятие подобного рода, которое объединит ведущих медиаменеджеров и журналистов из стран Евросоюза, Южного Средиземноморья и "Восточного партнерства". От Азербайджана на мероприятие приглашен главный редактор агентства международной информации Trend Эмин Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии примут участие около ста спикеров из 25 разных стран. Европейский симпозиум по журналистике проходит впервые. Организаторы намерены проводить его дважды в год, и превратить EJS в крупную площадку, на которой журналисты смогут обсудить свои профессиональные проблемы с представителями общественности, исследователями, политическими и экономическими экспертами и активистами.

Программа EJS включает в себя сессии, посвященные пропаганде и фейковым новостям, угрозам журналистике, медиаграмотности, кибератакам и свободе прессы. Мероприятие организовано совместно c IHECS (Институт высших исследований социальных коммуникаций - École de journalisme de Bruxelles) и французской ассоциацией Journalisme & Citoyenneté.