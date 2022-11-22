Азербайджан является близким партнером НАТО. История наших отношений восходит к 1992 году.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня советник генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байба Брейз на проводимой в видеоформате конференции высокого уровня в Университете АDА.

Она отметила, что в 1994 году Азербайджан присоединился к миротворческой программе НАТО.

"Между Азербайджаном и НАТО существует взаимопонимание, обе стороны вносят вклад в международную безопасность", - добавила советник генерального секретаря.