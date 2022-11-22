https://news.day.az/politics/1513407.html Высоко ценим внимание в Азербайджане к вопросам гендерного равенства - Виа Буша
Высоко ценим внимание в Азербайджане к вопросам гендерного равенства - Виа Буша
Мы видим внимание, уделяемое в Азербайджане вопросам гендерного равенства, и высоко ценим это.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Виа Буша на проводимой в видеоформате конференции высокого уровня в Университете АDА.
Она отметила, что на конференции будет обсуждаться роль женщин в деятельности на постконфликтном этапе, в период восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
"Кроме того, еще одна важная тема - участие женщин в мирных переговорах", - добавила Виа Буша.
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