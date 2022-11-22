https://news.day.az/politics/1513429.html Я стал свидетелем масштаба разрушений в Агдаме - посол Великобритании
Я стал свидетелем масштаба разрушений в Агдаме - посол Великобритании
Недавно я стал свидетелем масштаба разрушений в Агдаме.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, выступая на конференции высокого уровня в Университете АDА.
Он отметил, что разминирование освобожденных территорий важно для возвращения бывших вынужденных переселенцев.
"Рад, что одним из первых международных партнеров, которые поддержали Агентство Азербайджана по разминированию, является Великобритания", - сказал Олд.
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